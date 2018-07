V Japonsku predstavili mobilnú mešitu

Na snímke mobilná mešita. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio/Teherán 25. júla (TASR) - Japonsko preukázalo pohostinnosť voči moslimským návštevníkom, keď tento týždeň predstavilo projekt mobilnej mešity s cieľom vyriešiť problém nedostatočného počtu mešít v krajine. Informovala o tom iránska tlačová agentúra Tasním.Projekt predstavili a otestovali na štadióne v Tokiu, aby sa vyriešil nedostatok miest, kde by sa moslimovia mohli modliť. Súvisí to tiež s nadchádzajúcimi športovými akciami, ktoré sa budú konať v Japonsku - budúcoročnými majstrovstvami sveta v rugby a letnou olympiádou v roku 2020.Mobilnú mešitu pripravovali štyri roky. Je na podvozku ťažkého nákladného automobilu a naraz sa v nej môže modliť do 50 ľudí. Je vybavená napríklad umývadlom na očistenie rúk pred modlitbou a stenou pripomínajúcou svätyňu Kaaba v Mekke.Podľa združenia Japan Halal Business Association žije v Japonsku 100.000-200.000 moslimov.