V prvom polroku klesol počet žiadostí o dôchodok

Bratislava 25. júla (TASR) - Za 1. polrok 2018 Sociálna poisťovňa (SP) prijala 46.669 nových žiadostí o niektorý z dôchodkov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka, kedy poisťovňa prijala 56.292 žiadostí, je to pokles o 9623 žiadostí, čo predstavuje 17,1 %. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne.Približne tretinu všetkých prijatých žiadostí tvorili tento polrok žiadosti o starobný dôchodok, ktorých bolo 14.801. Najviac ich pritom bolo prijatých v Bratislavskom kraji, a to 2090.Druhým najčastejšie žiadaným druhom dôchodku bol za prvých šesť mesiacov tohto roka invalidný dôchodok. SP pri ňom zaznamenala 13.937 nových žiadostí. Tiež ide o medziročný pokles, keď v rovnakom období minulého roka podalo žiadosť o tento druh dôchodku 14.685 poistencov.