V Jaslovských Bohuniciach bude dva dni znieť slovenská hudba

Hudobný festival Slávnosti v Jaslovských Bohuniciach ponúkne 6. a 7. augusta v miestnom amfiteátri dva dni slovenskej hudby. Fanúšikom sa predstavia popredné slovenské kapely Horkýže Slíže, Hex, Polemic, Gladiátor, Heľenine oči, Zóna A, Arzén, Konflikt aj spevák Peter Lipa. Hosťom zo susednej Českej republiky bude skupina Alkehol.





Jeden z najstarších hudobných festivalov na Slovensku otvorí svoje brány aj tento rok. Ako po minulé roky, aj tentoraz ponúkne príjemnú zábavu a zmes všetkých hudobných žánrov. To sú slávnosti spevu, hudby a tanca v Jaslovských Bohuniciach, ktoré sú náhradou za kultový festival Červeník. Medzi účinkujúcimi nebude chýbať ani skupina Polemic, ktorá fanúšikom sľubuje playlist zostavený z overených hitov.„Desaťmesačná pauza hrania pred živým publikom bola najdlhšia, akú sme v histórii kapely zažili. Bolo pre nás náročné, prečkať to. Na pódiá sme sa vrátili úplne natešení. Naši fanúšikovia to cítili veľmi podobne, lebo koncerty sú nabité emóciami na oboch stranách a užívame si ich, ako by bol každý ten posledný. Je neskutočne povznášajúce znovu stáť na pódiu a rozdávať radosť hudbou. Keď prídu fanúšikovia na náš koncert, tak odídu spotení a vytancovaní,“ teší sa do Jaslovských Bohuníc spevák a trubkár Polemicu Peter Petko Opet.Na festivale vystúpia aj punkové legendy Zóna A a Konflikt, skupiny Alkehol, Arzén, Bijouterrier, Karpina, King Shaolin, Los Brados, Bullet Holes a MF. Na fanúšikov sa teší aj džezmen Peter Lipa.„Brány areálu sa otvárajú o 14.00 h. Stále platí obmedzená kapacita, preto fanúšikom festivalu odporúčame zakúpiť si vstupenky vopred a vyplniť formulár, ktorý nám odovzdajú pri bráne. Pri vstupe je nutné preukázať sa negatívnym testom alebo očkovacím preukazom. Evidencia návštevníkov je našou povinnosťou. V prípade, že si zakúpite lístok pri pokladni, budeme od vás potrebovať kontaktnú informáciu, teda meno, telefónne číslo prípadne e-mail. Bez poskytnutia kontaktného údaja vás nemôžeme vpustiť na festival,“ upozorňuje zástupca organizátora Martin Noga.