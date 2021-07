Herci a tvorcovia novinky Známi neznámi vyrazia na celoslovenské turné

Deväť slovenských miest navštívia tvorcovia a herci filmovej noviny Známi neznámi, ktorá vstúpi do kín 5. augusta. Deň po distribučnej premiére sa za divákmi vyberú a osobne im poďakujú za priazeň Táňa Pauhofová, Petra Polnišová, Tomáš Maštalír, Sväťo Malachovský a ďalší. Premiérové turné odštartuje v Cinemax v Trenčíne. TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík.





"Po roku a pol pandémie a zavretých kín konečne budeme mať možnosť stretnúť sa s našimi divákmi naživo. To je aj hlavný dôvod, prečo ideme na premiérové turné po Slovensku, aby sme prvých divákov videli zoči-voči," hovorí producentka filmu Wanda Adamík Hrycová.V piatok 6. augusta budú môcť diváci stretnúť tvorcov a hercov filmu aj v Žiline a v Liptovskom Mikuláši. O deň neskôr zavíta delegácia do Popradu, snímku uvedú tiež v Prešove a Košiciach. V nedeľu (8. 8.) sa turné zastaví v Banskej Bystrici, vo Zvolene a zavŕšia ho v Nitre.Známi neznámi sú slovenskou adaptáciou úspešnej predlohy Úplní cudzinci (Perfetti sconosciuti) Paola Genovesa, ktorá má najviac lokálnych remakov v histórii kinematografie a je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. "Verím, že diváci sú dostatočne vnímaví na to, aby som im nemusela našepkávať, aké. A keď sa budú chcieť iba pobaviť, tiež to bude fajn," hovorí Táňa Pauhofová, predstaviteľka jednej z hlavných postáv. Okrem nej si v snímke zahrali aj Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Sväťo Malachovský, Klára Issová, Martin Hoffman, Tomáš Měcháček a Anna Kadeřávková.Komédia s trpkou príchuťou v adaptácii Petra Jarchovského a režisérky Zuzany Mariankovej ponúka príbeh partie priateľov, ktorí sa schádzajú v byte, aby oslávili príchod Nového roka. V priebehu večere sa však o sebe dozvedia viac, než za celý doterajší život. "Je tam kopa vtipných scén, na ktorých sa naozaj pousmejete, ale záver je neuveriteľný. To, kam sa to celé posunie, odvinie. Ide o príjemný film s prekvapivou zápletkou a ešte prekvapivejším vyústením. A dá sa vidieť viackrát," priblížil Malachovský.Podľa Maštalíra ide o veľmi vďačný scenár. "Je súčasný, dotýka sa problémov vzťahov, problémov tajomstiev, problémov nárokov na iného človeka, na jeho súkromie. Je tam veľmi veľa aktuálnych aspektov, s ktorými sa môžeme stretnúť bežne v živote. Asi nie bez dôvodu vzniká toľko adaptácií po celom svete," uzavrel herec.