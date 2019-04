V Jeruzaleme sa začali tradičné veľkonočné procesie

Na archívnej snímke podzemie Chrámu Božieho hrobu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 19. apríli (TASR) - Ulice jeruzalemského Starého mesta sú v piatok preplnené tisíckami pútnikov a veriacich, ktorí sa tam zhromaždili pri príležitosti tradičných veľkonočných procesií počas osláv Veľkého piatka. Informovala o tom agentúra DPA.Program veľkonočného Veľkého piatka sa v Jeruzaleme začal rannou slávnosťou v preplnenej Bazilike Božieho hrobu. Chrám stojí na mieste, kde bol Ježiš podľa tradície ukrižovaný a pochovaný, a vstal tu i z mŕtvych.Rímskokatolíci i evanjelici sa v priebehu piatka v jeruzalemskom Starom meste zúčastnili na procesii v Ježišových šľapajach. Mnísi v hnedých a čiernych odevoch kráčali po krížovej ceste, zatiaľ čo veriaci niesli drevené kríže a spievali tradičné piesne. Podľa tradície po ulici Via Dolorosa niesol Ježiš svoj kríž smerom k ukrižovaniu.Pokloniť sa svätým miestam prišli v období veľkonočného týždňa do Jeruzalema pútnici a turisti z celého sveta. Kresťania veria, že Ježiš bol na Veľký piatok ukrižovaný a vo Veľkonočnú nedeľu vstal z mŕtvych.Veľký piatok sa v tomto roku zhoduje aj so začiatkom židovskej Veľkej noci - sviatkom Pesach. Ide o Pamiatku oslobodenia Izraelitov z egyptského otroctva. V Jeruzaleme sa preto v piatok očakáva aj veľká prítomnosť židovských veriacich.Pravoslávni kresťania, ktorí sa riadia podľa staršieho, juliánskeho kalendára, budú tento rok svätiť veľkonočné sviatky koncom apríla.Izrael v piatok informoval, že z kresťania z pásma Gazy budú môcť počas veľkonočných sviatkov navštíviť Jeruzalem a Predjordánsko. Rozhodnutie vydali na základe odporúčania bezpečnostných predstaviteľov, povedal hovorca izraelskej vlády.Agentúra DPA napísala, že kresťanská komunita v pásme Gazy informáciu o cestovnom povolení pre tamojších kresťanov v piatok nepotvrdila.Hovorca kresťanskej komunity v pásme Gazy vo štvrtok pre DPA povedal, že dostali 200 povolení. Vzťahujú sa na osoby staršie ako 50 rokov s tým, že vycestovať môžu do Jordánska, nie však do Jeruzalema alebo Predjordánska.