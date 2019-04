Inflácia v Japonsku sa mierne zrýchlila, rástli najmä ceny energií

Nákupné centrum, ilustračná fotografia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 19. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Japonsku zaznamenali v marci zrýchlenie rastu, pod čo sa podpísali najmä vyššie náklady na energie. Uviedlo to v piatok japonské ministerstvo vnútorných záležitostí.Spotrebiteľské ceny vzrástli v marci medziročne celkovo o 0,5 %. V predchádzajúcom mesiaci dosiahla celková medziročná inflácia 0,2 %.Pozornejšie sledované jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrňujú nestabilné ceny potravín, vzrástli v marci o 0,8 %, zatiaľ čo ekonómovia očakávali ich rast na úrovni 0,7 %, teda na úrovni z februára.Pod zrýchlenie inflácie sa najviac podpísali vyššie ceny energií. Konkrétne, ceny elektriny vzrástli o 7,3 %. Okrem toho však rástli náklady na zdravotnú starostlivosť a rekreácie.Napriek zrýchleniu rastu cien však inflácia aj naďalej zotrváva hlboko pod inflačným cieľom centrálnej banky. Tá ho v roku 2013 stanovila na 2 %.Za celý finančný rok 2018/2019, ktorý sa skončil 31. marca, dosiahla inflácia v Japonsku 0,8 %. To znamená mierne zrýchlenie miery inflácie oproti roku 2017/2018, za ktorý predstavovala 0,7 %.V tomto finančnom roku by sa inflácia mala opäť mierne zrýchliť, nová prognóza centrálnej banky je však omnoho miernejšia, než aká platila do januára. V prvom mesiaci tohto roka banka zrevidovala svoj pôvodný odhad vývoja inflácie pre finančný rok 2019/2020 na 0,9 %, zatiaľ čo v pôvodnej prognóze zverejnenej v októbri počítala s rastom spotrebiteľských cien o 1,4 %.Ani vo finančnom roku 2020/2021 neočakáva centrálna banka dosiahnutie inflačného cieľa. Počíta s tým, že v danom finančnom roku sa miera inflácie zrýchli na 1,4 %. Aj to znamená zhoršenie prognózy, keďže ešte v októbri očakávala, že v roku 2020/2021 dosiahne miera inflácie 1,5 %.