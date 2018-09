V jesennom výberovom konaní je zaradených 30 voľných frekvencií

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila v pondelok druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 20. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 12. októbra, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu.V jesennom výberovom konaní je zaradených 30 rozhlasových frekvencií.priblížila Michelčíková. Vzhľadom na zákonné lehoty musí RVR tieto frekvencie zaradiť do výberového konania v predstihu.uviedla hovorkyňa RVR. Viaceré z frekvencií je vzhľadom na technické parametre možné prideliť len spoločne.Do jesenného výberového konania Rada zaradila aj frekvenciu 93,9 MHz Michalovce, pôvodne pridelenú Rozhlasu a televízii Slovenska pre účely vysielania Rádia Patria, ktorú však verejnoprávnemu vysielateľovi RVR na jeho vlastnú žiadosť v apríli tohto roka odňala. Dve frekvencie – 88,2 MHz Námestovo a 96,3 MHz Stará Turá, sú individuálne koordinované, zvyšné dve frekvencie boli zaradené už v skorších výberových konaniach, neboli však pridelené.