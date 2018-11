V Jordánsku odsúdili 10 ľudí za útok na križiacky hrad z roku 2016

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ammán 13. novembra (TASR) - Jordánsky súd odsúdil v utorok 10 osôb na tresty väzenia od troch rokov až po doživotie za ich úlohu pri útoku Islamského štátu (IS) na vyhľadávanú turistickú lokalitu, pri ktorom zahynulo 14 ľudí vrátane kanadskej turistky.Útok z decembra 2016 na ruinu stredovekého križiackeho hradu Karak na juhu Jordánska bol prvým väčším útokom na civilnú lokalitu v tejto krajine, ku ktorému sa prihlásili extrémisti z IS, pripomína agentúra AP.Súd vymeral dvom obžalovaným doživotný trest väzenia, zatiaľ čo štyria ďalší dostali 15-ročné tresty. Štyri osoby odsúdili na tri roky a jedného obžalovaného oslobodili.Jordánsko začalo bojovať s Islamským štátom v roku 2014, keď kráľovstvo spustilo letecké útoky v rámci medzinárodnej kampane za vyhnanie IS zo susednej Sýrie a Iraku.