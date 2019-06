V júni a v júli bude NDS opravovať viaceré úseky diaľnice D1

Ilustračná snímka Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Bratislava 6. júna (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude opravovať ďalšie úseky diaľnice D1. Vodiči musia preto počas júna a júla počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. TASR o nich informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.priblížila hovorkyňa NDS.V úseku Voderady – Blatné bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu diaľnice D1 (smer Bratislava) v km 34,000 - 31,000. Obmedzenie sa týka obdobia od 7. 6. (piatok) 10.00 h do 9. 6. (nedeľa) 15.00 h, od 14. 6. (piatok) 10.00 h do 16. 6. (nedeľa) 15.00 h a od 21. 6. (piatok) 10.00 h do 23. 6. (nedeľa) 15.00 h.spresnila Michalová.V úseku Hlohovec – Piešťany bude doprava obmedzená v pravom jazdnom páse diaľnice D1 (smer Žilina) v km 80,800 - 83,500. Opravovať sa bude vozovka po celej šírke jazdného pásu. Obmedzenie sa týka obdobia od 9. 6. (nedeľa) 6.00 h do 19. 7. 14.00 h.ozrejmila hovorkyňa diaľničiarov.V úseku Blatné – Voderady bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 (smer Žilina) v km 37,000 - 37,500. Obmedzenie sa týka obdobia od 15. 6. (sobota) 6.00 h do 17. júna (pondelok) 6.00 h.V úseku Piešťany – Hlohovec bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh a krajnica ľavého jazdného pásu diaľnice D1 (smer Bratislava) v km 69,500 – 68,000. Obmedzenie sa týka obdobia od 10. 7. (streda) 6.00 h do 14. 7. (nedeľa) 15.00 h.V úseku Trnava – Hlohovec bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh a krajnica pravého jazdného pásu diaľnice D1 (smer Žilina) v km 64,050 – 65,400. Obmedzenie sa týka obdobia od 15. 7 (pondelok) 6.00 h do 19. júla (piatok) 14.00 h.Vo všetkých uvedených úsekoch bude počas opravy doprava vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu, informovala Michalová.