Trump vyhlásil, že jeho vzťah s Macronom je vynikajúci

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa objímajú na spomienkovej ceremónii pri príležitosti 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii na pôde amerického vojenského cintorína v Colleville-sur-Mer 6. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caen 6. júna (TASR) - Prezident USA Donald Trump vo štvrtok pripustil, že v minulosti existovali ťažkosti v jeho vzťahu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ale dodal, že "práve teraz je vynikajúci". Informovala o tom agentúra AFP.povedal Trump Macronovi, keď sa stretli na rozhovoroch v Normandii v severnom Francúzsku.Krátko predtým sa obaja prezidenti zúčastnili na slávnostnej spomienke na počesť vojnových veteránov, ktorí sa pred 75 rokmi v tzv. Deň D vylodili na plážach Normandie s cieľom oslobodiť západnú Európu od nacistov. Inváziou sa začalo oslobodzovanie Francúzska a táto operácia zásadne ovplyvnila výsledok druhej svetovej vojny.konštatoval Trump na začiatku pracovného obeda s Macronom. Poukázal tým na spoločné americko-francúzske vojenské operácie proti militantnej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii a Iraku.dodal šéf Bieleho domu.Keď Macron vlani v novembri pri príležitosti 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny hostil Trumpa vo Francúzsku, zmenilo sa to na diplomatické fiasko. Trumpa nahnevalo, že Macron podporil myšlienku spoločnej európskej armády a o niekoľko dní zosmiešnil na Twitteri francúzskeho lídra za jeho "veľmi nízke preferencie" medzi voličmi, pripomenula AFP.Obaja lídri majú tiež rozrastajúci sa zoznam politických názorových sporov siahajúci od Iránu až po klimatickú zmenu a obchod. Macron často kritizuje Trumpov nacionalizmus stelesňovaný heslom "Amerika na prvom mieste" (America First), ktorý otriasol transatlantickým spojenectvom.Vo štvrtok obaja pôsobili priateľsky, hoci reč tiel bola chladnejšia než na ich prvých stretnutiach, predovšetkým v porovnaní so 14. júlom 2017, keď bol Trump čestným hosťom počas francúzskeho štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily.