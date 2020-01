V justícii vlani rezonovala najmä Kočnerova Threema, ktorá odhalila rozsiahle podozrenia

Z justície odišiel aj sudca Sklenka

Problémy aj medzi prokurátormi

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - V roku 2019 rezonovala aj v justícii predovšetkým komunikácia Mariana K. cez aplikáciu Threema, ktorá odhalila rozsiahle podozrenia z páchania trestnej činnosti. Najvypuklejší problém ukázala komunikácia v súdnictve, svoje vlastné rady však preverujú aj advokáti či prokurátori.Ešte koncom augusta 2019 v tejto súvislosti zasahovala aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Polícia zriadila aj špecializovaný vyšetrovací tím s názvom Hmla. Na problémy reagovali aj politici, ktorí v závere uplynulého kalendárneho roka odsúhlasili v Národnej rade SR novelu zákona o sudcoch a prísediacich.Podľa nového znenia bude možné zasiahnuť a dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcovi aj v prípade, že je podozrivý a prípad tak vrhá zlé svetlo na celé súdnictvo. Definitívne slovo bude mať v tomto prípade Súdna rada SR.V skupine takýchto sudkýň je aj bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská. V jej prípade začal kompetentní konať.Najskôr podal disciplinárny podnet na Jankovskú minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) a následne aj predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková na odporúčanie komisie rady, ktorá prípady preveruje. V oboch prípadoch žiadajú oprávnení pre Jankovskú najprísnejší trest, teda odchod zo sudcovského talára.Z justície odišiel aj ďalší podozrivý sudca Vladimír Sklenka a aj Miriam Repáková. Výkon si dočasne pozastavil bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. Ten však následne požiadal o zápis do Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti je jeho ďalšie pôsobenie otázne, pretože proti jeho príchodu sa postavili viacerí advokáti.Advokáti preverujú aj medializované informácie, ktoré sa týkajú obhajcu Mariana K. vo viacerých prípadoch, Marka Paru.Vlastné vyšetrovanie spustila aj súdna rada, ktorá zriadila pre tento účel špeciálnu komisiu. Jej členovia si následne vyžiadali dokumenty z polície a Úradu špeciálnej prokuratúry.Tie ukázali ďalší problém, a to, že jednu z podozrivých sudkýň Zuzanu Maruniakovú zastupuje advokát Michal Mišík, ktorý bol zároveň členom súdnej rady. Mišík sa po prvotnej argumentácii, že nejde o konflikt záujmov, napokon stiahol a z postu člena rady odstúpil.Komisia súdnej rady sa stretne najbližšie 13. januára a predvolala si spomínanú Jankovskú. To, či napokon bývalá štátna tajomníčka príde, je však otázne, pretože účasť pred komisiou nie je povinná. Threema ukázala problémy aj medzi prokurátormi. Komunikácia s Marianom K. zasiahla napríklad prokurátora Bystríka Paloviča. Ten si následne vzal 30-dňové neplatené voľno.