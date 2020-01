Ďalší audit potvrdil Babišov stret záujmov, Agrofert preto nemá nárok na dotácie z Európskej únie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Český premiér Andrej Babiš je stále v konflikte záujmov a jeho niekdajší holding Agrofert preto nemá nárok na poľnohospodárske dotácie z Európskej únie.Vyplýva to z auditu Európskej komisie (EK) o poľnohospodárskych dotáciách, na ktorý sa odvoláva spravodajský server Neovlivní.cz. K podobnému záveru už skôr dospela EK aj v prípade auditu o regionálnych fondoch.Babiš presunul Agrofert do zvereneckých fondov, no podľa audítorov sa spoločnosti zbavil len "naoko" a stále ju ovláda. "Audit preto potvrdil, že je Babiš v konflikte záujmov. Agrofert teda nemá nárok na poľnohospodárske dotácie z unijných fondov," píše server.Brusel posiela do Prahy šesť kópií správy, tie sú v anglickej verzii. Ako pripomína spravodajský portál Novinky.cz, Babiš vplyv na Agrofert odmieta a trvá na tom, že vyhovel zákonu o konflikte záujmov. "Konflikt záujmov zásadne odmietam. Považujem to za absurdné," vyjadril sa v decembri na margo výsledkov prvého z auditov.