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05. septembra 2026

V kameňolome Nová Skalka otvoria turistickú útulňu, bude slúžiť návštevníkom Cyrilometodskej cesty


Tagy: Nitrianska komunitná nadácia turistická útulňa

Cieľom je vytvoriť miesto, kde si návštevníci môžu oddýchnuť a načerpať sily, aby mohli pokračovať vo svojej ceste. Kameňolom Nová Skalka v Nitre ponúkne nové ...



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gettyimages 1409562755 676x437 5.9.2026 (SITA.sk) - Cieľom je vytvoriť miesto, kde si návštevníci môžu oddýchnuť a načerpať sily, aby mohli pokračovať vo svojej ceste.


Kameňolom Nová Skalka v Nitre ponúkne nové zázemie pre návštevníkov. Začiatkom septembra tu sprístupnia novú turistickú útulňu, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Útulňa sv. Františka sa nachádza na trase Cyrilometodskej cesty v Nitrianskom regióne a rozšíri zázemie pre turistov, pútnikov, cyklistov, rodiny aj ďalších návštevníkov, ktorí touto lokalitou prechádzajú. Cieľom je vytvoriť miesto, kde si návštevníci môžu oddýchnuť a načerpať sily, aby mohli pokračovať vo svojej ceste.

Nová útulňa je ďalším krokom v postupnej revitalizácii kameňolomu Nová Skalka. V lokalite v minulosti pribudlo napríklad ohnisko, lavičky a ďalšie prvky drobnej infraštruktúry. „Kameňolom Nová Skalka je krásnym príkladom toho, ako môže dlhodobá spolupráca samosprávy, organizácie cestovného ruchu a občianskeho sektora prinášať konkrétne výsledky. Naším cieľom je vytvárať miesta, kde ľudia radi trávia svoj voľný čas, spoznávajú náš región a vracajú sa do prírody,“ povedal Andrej Berkes, predseda predstavenstva Nitrianskej organizácie cestovného ruchu. Slávnostné sprístupnenie útulne sv. Františka sa uskutoční 7. septembra 2026 o 18:00 v kameňolome Nová Skalka v Nitre. Súčasťou programu bude svätá omša, v závere ktorej bude turistická útulňa požehnaná.

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Nová Skalka patrí medzi zaujímavé výletné lokality v okolí Nitry. Ponúka pokojné prírodné prostredie, výhľady na mesto a možnosti napojenia na turistické trasy v pohorí Zobor. Vďaka svojej polohe má význam nielen pre obyvateľov Nitry, ale aj pre návštevníkov, ktorí región spoznávajú pešo, na bicykli alebo ako pútnici.

Projekt útulne je výsledkom spolupráce Nitrianskej organizácie cestovného ruchu, Zoborského skrášľovacieho spolku, Biskupstva Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nitra, Nitrianskej komunitnej nadácie.


Zdroj: SITA.sk - V kameňolome Nová Skalka otvoria turistickú útulňu, bude slúžiť návštevníkom Cyrilometodskej cesty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nitrianska komunitná nadácia turistická útulňa
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