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08. septembra 2026

V Kanade vstúpili do platnosti odvetné clá na americký tovar, obchodný spor s USA sa vyostruje



Clá vo výške 15 až 50 percent zasiahnu americký tovar v hodnote približne 17,2 miliardy eur. Kanadské odvetné clá na americký tovar v hodnote 27,6 miliardy kanadských ...



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gettyimages 2189810276 676x311 8.9.2026 (SITA.sk) - Clá vo výške 15 až 50 percent zasiahnu americký tovar v hodnote približne 17,2 miliardy eur.


Kanadské odvetné clá na americký tovar v hodnote 27,6 miliardy kanadských dolárov (približne 17,2 miliardy eur) vstúpili v utorok do platnosti, čím sa ďalej vyostril obchodný spor medzi oboma severoamerickými susedmi.

Clá vo výške 15, 25 a 50 percent sa vzťahujú najmä na výrobky z ocele a hliníka, ako aj mliečne produkty vrátane syrov.

Kanada promptne zareagovala


Ottawa reagovala na 50-percentné clá, ktoré Spojené štáty pred niekoľkými týždňami uvalili na kanadský tovar v podobnej hodnote.

Americké opatrenia zasiahli okrem iného hokejky či cement a týkajú sa približne 5,5 percenta kanadského vývozu do USA.

Trump zakázal Bombardier


Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil, že zabráni kanadskému výrobcovi lietadiel Bombardier predávať stroje v Spojených štátoch, pokiaľ nepresunie výrobu do USA.

„Už žiadny predaj Bombardieru v Spojených štátoch!“ napísal na platforme Truth Social. Nekonkretizoval však, akým spôsobom by zákaz presadil.

Bombardier reagoval poukázaním na svoj význam pre americké hospodárstvo. Firma priamo pôsobí vo viac ako 20 štátoch USA a ročne nakupuje od amerických dodávateľov tovary a služby za viac ako 2,5 miliardy dolárov.

„Bombardier si váži svoje skvelé partnerstvo s americkými spoločnosťami a svojich zamestnancov v USA,“ uviedla spoločnosť.

Prerušené rokovania


Obchodné rokovania medzi Washingtonom a Ottawou sa prerušili 21. augusta. Kanadský premiér Mark Carney vtedy uviedol, že podmienky predložené americkou stranou boli neprijateľné.

Washington podľa neho na poslednú chvíľu žiadal aj obmedzenia kanadských obchodných dohôd s tretími krajinami.

Výroky pod úroveň


Napätie odvtedy sprevádza aj ostrá slovná výmena. Carney minulý týždeň kritizoval posmešné výroky predstaviteľov USA s tým, že boli „pod úroveň ich funkcie“ a „nie sú konštruktívne“.

Kanadská vláda zároveň pripravila pomoc pre podniky a zamestnancov v objeme 7,5 miliardy kanadských dolárov (približne 4,7 miliardy eur).

Kanada zostáva na americkom trhu výrazne závislá – približne 70 percent jej exportu smeruje do Spojených štátov.



Zdroj: SITA.sk - V Kanade vstúpili do platnosti odvetné clá na americký tovar, obchodný spor s USA sa vyostruje © SITA Všetky práva vyhradené.

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