V kaštieli Betliar si pripravili pre návštevníkov špeciálnu prehliadku

Na archívnej snímke kaštieľ Betliar. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Betliar 20. apríla (TASR) – Výstavu regionálnych drobnochovateľov a ukážky tradičných remesiel si môžu počas soboty pozrieť návštevníci areálu kaštieľa v Betliari v okrese Rožňava. Ako pre TASR uviedla Judita Krajčiová zo Slovenského národného múzea - Múzeum Betliar, súčasťou podujatia bude aj špeciálna prehliadka.Podujatie je zamerané na veľkonočnú tematiku. V parku v rámci výstavy zvierat v spolupráci so Zväzom drobnochovateľov Gemera si bude možné pozrieť napríklad holuby, zajace, sliepky, morky, husi či kačky. Deti sa okrem iného môžu zapojiť aj do tvorivej dielne.Vo vstupnej hale kaštieľa bude popoludní špeciálna prehliadka s názvom Pohľad zblízka, na ktorej historik umenia Július Barczi predstaví najvzácnejšie poklady Mauzólea Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí.priblížila Krajčiová. Aj preto budú vystavované predmety chránené príslušníkmi ozbrojeného bezpečnostného orgánu štátu. Keďže je prehliadka limitovaná, je potrebné sa na ňu nahlásiť vopred.Cieľom prehliadky je tiež upozorniť na význam mauzólea, ktoré je potrebné rekonštruovať.dodala s tým, že múzeum sa uchádza o dotáciu jednej z nadácií, ktorá by mohla pokryť náklady na opravu mauzólea. To dal začiatkom 20. storočia postaviť svojej zosnulej manželke Františke gróf Andrássy.