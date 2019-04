Vihorlatské múzeum v Humennom vystavuje viac ako 1100 kraslíc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Humenné 20. apríla (TASR) – Viac ako 1100 súťažných kraslíc môžu vidieť návštevníci Vihorlatského múzea v Humennom v rámci 27. ročníka medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica. Pre TASR to uviedla historička múzea Zuzana Koščová.spresnila.Návštevníci uvidia na výstave vajíčka rôznych veľkostí. Okrem slepačích vajec si môžu pozrieť aj husacie, kačacie, pštrosie, vajcia emu alebo prepeličie. Zdobené sú mnohými technikami a rozličnými farebnými kombináciami.Medzi tradičné techniky zdobenia patria aj vosková batika, drôtikovanie, maľovanie voskom, vyškrabávanie.dodala. Nechýbajú ani moderné techniky, ako napríklad patchwork, háčkované vajíčka alebo vajíčka zdobené paličkovanou čipkou.Ako potvrdila, ide o jednu z najnavštevovanejších výstav Vihorlatského múzea. Počas doterajších ročníkov múzeum vystavovalo viac ako 23.000 kraslíc a Karpatskú kraslicu navštívilo takmer 50.000 návštevníkov. Samotná genéza tradičného podujatia vychádza z múzejného poslania - skúmať, uchovávať a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo. Uvedená výstava sa podľa nej počas rokov stala dokladom tvorivosti a rozvoja spoločných koreňov karpatského kultúrneho dedičstva, zároveň nadobúda nové posolstvá. „Cieľom tejto výstavy je ukázať návštevníkom tradíciu kraslíc, ako aj to, že v našich končinách stále pretrváva,“ dodala s tým, že návštevníci sa na výstave môžu aj inšpirovať.Karpatská kraslica potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 30. apríla. To na svojej webovej stránke informuje o tom, že počas veľkonočných sviatkov budú múzejné expozície a výstavy zatvorené, verejnosti budú opäť sprístupnené od 23. apríla.