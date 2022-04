V katarskej Dauhe vyžrebujú základné skupiny MS vo futbale, všetci účastníci však ešte nie sú známi

Z baráže postúpia ešte traja

Tímy sú v štyroch košoch

Na žreb prídu slávne mená

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - V piatok sa v katarskej Dauhe uskutoční žreb tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale. Vôbec prvýkrát v histórii sa uskutoční žrebovanie základných skupín skôr, ako budú známi všetci účastníci MS. Dejiskom žrebu bude Výstavné a kongresové centrum v Dauhe, začne sa o 18.00 h SELČ.V stredu spečatili svoj postup reprezentácie Mexika a USA a známych je už 29 z 32 účastníkov MS 2022. O posledných troch sa z rôznych príčin ešte nerozhodlo a kompletný zoznam kvalifikovaných krajín by mal byť známy až v polovici júna.Žreb bude bez úradujúcich majstrov Európy Talianov, ktorí si nevybojovali postup z baráže a rovnako bez Rusov, ktorí boli potrestaní FIFA aj UEFA za vojenskú agresiu ich vlády voči Ukrajine.O dvoch z tria zostávajúcich účastníkov MS 2022 rozhodnú zápasy interkontinentálnej baráže. Austrália sa 7. júna stretne v Dauhe s reprezentáciou Spojených arabských emirátov a víťaz zabojuje o postup na šampionát s výberom Peru.O ďalšom postupujúcom rozhodne súboj medzi Novým Zélandom a Kostarikou. Obidva zápasy sa odohrajú v Katare 13. a 14. júla. Pôvodne boli naplánované na marec, avšak pre nepriaznivú pandemickú situáciu na niektorých kontinentoch bolo potrebné tieto zápasy preložiť.Tretím postupujúcim bude zástupca Európy, kde pre ruskú inváziu na Ukrajine museli preložiť semifinále baráže medzi Škótskom a Ukrajinou, ktoré sa malo odohrať 24. marca v škótskom Hampden Parku.Súboj sa odohrá v zatiaľ nešpecifikovanom termíne v júni a víťaz nastúpi proti reprezentácií Walesu, ktorá v druhom semifinále zdolala výber Rakúska.Reprezentácie účastníkov MS 2022 sú pred žrebom rozdelené do štyroch výkonnostných košov na základe umiestnenia v rebríčku FIFA z 31. marca.Do prvého koša sa okrem veľmocí ako Francúzsko, Brazília, Argentína, Belgicko, Portugalsko a Anglicko dostala aj usporiadateľská krajina Katar.V druhom koši sa nachádzajú finalisti z ostatných majstrovstiev sveta v Rusku 2018 Chorváti, svetoví šampióni z Brazílie 2014 Nemci, aj reprezentácia USA.V treťom koši sú africké a ázijské výbery, ktoré dopĺňajú reprezentácie Srbska a Poľska. V štvrtom koši sú aj zatiaľ neznámi účastníci, tiež Kamerun a Kanada, ktorá sa na záverečnom turnaji MS objaví po 36 rokoch."Platí, že v jednej skupine sa na majstrovstvách sveta nemôžu stretnúť dve krajiny z rovnakého kontinentu s výnimkou tých z Európy. Zároveň však v jednej skupine môžu byť nanajvýš dva tímy z Európy, ktorá dodá až 13 účastníkov," píše sa v pravidlách FIFA pred žrebom.Na žrebe v Katare bude prítomných osem bývalých špičkových futbalistov, resp. trénerov, ktorí rozhodnú o zložení základných skupín prvých MS v arabskom svete.Nebudú chýbať dvaja niekdajší majstri sveta Brazílčan Cafú a Nemec Lothar Matthäus, ale žrebovať budú aj Nigérijčan Jay-Jay Okocha, Austrálčan Tim Cahill, Srb Bora Milutinovič, Iránec Ali Daei, Alžírčan Rabah Madjer a Katarčan Adel Ahmed MalAllah."Zaujímavou postavou z tejto špeciálnej skupiny je Bora Milutinovič, ktorý ako jediný tréner viedol päť rozličných reprezentácií na majstrovstvách sveta a so štyrmi sa mu podarilo postúpiť zo základnej skupiny do osemfinále. Boli nimi Mexiko v roku 1986, Kostarika v roku 1990, USA na MS 1994, Nigéria na MS 1998 a Čína v roku 2002," napísal portál BBC.