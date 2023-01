V Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade vystavili korunovačné klenoty

V Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha na Pražskom hrade v utorok vystavili české korunovačné klenoty. Návštevníci si ich môžu prísť prezrieť do soboty, sprístupnené budú každý deň od 9.00 do 17.00 h., informuje spravodajkyňa v Prahe.



Pražský hrad z tohto dôvodu zaviedol výnimočné opatrenia, návštevníci musia prejsť dvomi bezpečnostnými kontrolami. Podľa hradu to zodpovedá potenciálnej hrozbe, ktorá by mohla nastať.



Korunovačné klenoty (koruna, žezlo a jablko) spolu s korunovačným krížom a mečom svätého Václava sú umiestnené v pôvodnej vitríne z roku 1929, ktorú navrhol architekt Josef Gočár. Vitrína sa nachádza v priečnej lodi katedrály. V ďalšej vitríne je korunovačný plášť českých kráľov. Mimoriadnou súčasťou výstavy je tiež relikvia (lebka) svätého Václava v svätováclavskej kaplnke.

Na snímke korunovačný plášť českých kráľov vystavený v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade.

Foto: Barbora Vizváryová

V južnej bočnej lodi katedrály sú ďalšie dve vitríny, ktoré výstavu dopĺňajú. V jednej sa nachádzajú kožené puzdrá na korunu, žezlo a jablko a v druhej sú umiestnené pohrebné klenoty Přemysla Otakara II. Ich podoba je podľa Pražského hradu pripomienkou insígnií českých kráľov z rodu Přemyslovcov, ktoré sa nezachovali.Podľa českého historika Michala Stehlíka je svätováclavská koruna hlavnou relikviou, ktorá súvisí s vnímaním českého štátu. Vo vysielaní ČT24 zdôraznil, že práve koruna je pôvodná, zatiaľ čo kráľovské jablko a žezlo sa v priebehu storočí menili.

Mimoriadnou súčasťou výstavy je tiež relikvia (lebka) svätého Václava v svätováclavskej kaplnke Katedrály sv. Víta na Pražskom hrade.

Foto: Barbora Vizváryová

Novodobá úloha českých korunovačných klenotov siaha podľa Stehlíka do roku 1929, keď boli pre verejnosť vystavené po prvýkrát. Tam sa podľa jeho slov prepája svätý Václav s tradíciou takzvanej prvej republiky. "Je vidieť, ako sme si to monarchistické, stredoveké napasovali na demokratickú republiku," zdôraznil historik.O vystavení klenotov rozhodol prezident Miloš Zeman pri príležitosti 30. výročia vzniku Českej republiky. Stalo sa tak po štvrtýkrát počas jeho výkonu funkcie českého prezidenta.