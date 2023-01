Letecké nešťastie v Nepále zarmútilo aj SND, zahynul jeden z bývalých členov

17.1.2023 - Pri leteckom nešťastí v Nepále zahynul aj bývalý člen Slovenského národného divadla (SND) Ruan Crighton. Ako informuje v tlačovej správe hovorkyňa SND Izabela Pažítková, Crighton pôsobil v SND od roku 2008 do roku 2013 najskôr v baletnom zbore a veľmi rýchlo sa stal sólistom.V roku 2013 odišiel do baletu v Helsinkách. Študoval na Európskej škole fyzioterapie v Amsterdame a do Nepálu išiel na výmenný študijný pobyt. Tragická smrť bývalého člena SND Ruana Crightona sa stala iba deň po umelcových 34. narodeninách.Za päť rokov v SND vystupoval Ruan Crighton v baletoch ako Bajadéra, Giselle, Onegin, Romeo a Júlia, Labutie jazero, Spiaca krásavica, Raymonda, KY-TIME, Luskáčik, Popolvár, Everest, Snehulienka a sedem pretekárov, Narodil sa chrobáčik, ale aj v choreografiách Jiřiho Kyliána, Libora Vaculíka, Mária Radačovského či Jána Ďurovčíka „Bol to človek s veľkým srdcom a neuveriteľným zmyslom pre humor, ktorého smiech a pozitívna energia dokázali rozžiariť útroby divadla. Napriek tomu, že z Bratislavy odišiel takmer pred desiatimi rokmi, udržiaval priateľské kontakty s niektorými členmi súboru,“ dodala hovorkyňa SND.