Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 2.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Levoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

V Kauflande sa upratovalo vo veľkom: Takmer 850 dobrovoľníkov odľahčilo prírodu o približne 200 vriec odpadu


Tagy: Dobrovoľníci PR

Zbieranie odpadu z okolia predajní naprieč Slovenskom sa uskutočnilo koncom augusta a v septembri, kedy prebieha aj globálna iniciatíva za čistejšiu planétu (World Cleanup ...



Zdieľať
foto1 676x451 2.10.2025 (SITA.sk) - Zbieranie odpadu z okolia predajní naprieč Slovenskom sa uskutočnilo koncom augusta a v septembri, kedy prebieha aj globálna iniciatíva za čistejšiu planétu (World Cleanup Day).


Pravidelné jesenné čistenie Slovenska od smetí, ktoré prebieha pod príznačným názvom ODPADni, patrí v Kauflande medzi najobľúbenejšie dobrovoľnícke akcie. Svedčí o tom aj skutočnosť, že počet ľudí, ktorí sú ochotní vymeniť pohodlie domova za ochranné rukavice a dobrý pocit z čistejšej krajiny, každým rokom narastá. Do aktuálneho piateho ročníka sa zapojilo až 25 predajní, bratislavská centrála a logistický sklad v Ilave. Ruku k dielu tak priložilo takmer 850 ľudí. Zamestnancom Kauflandu pomáhali aj ich rodinní príslušníci, na podujatí nechýbali ani najmladšie ročníky. "Po dobre odvedenej práci sa deti ešte zahrali a všetci sme si užili príjemný deň v skvelej atmosfére," dodáva jeden z účastníkov.

Ani tento rok sa zbieranie odpadu nezaobišlo bez kuriozít. V tráve a kríkoch ležali zničené topánky, blatník od auta, pneumatika, mobil či televízor. Dobrou správou je, že plastových fliaš a plechoviek z prírody výrazne ubudlo. Dobrovoľníkom tak ostal čas napríklad aj na také aktivity, ako je vytrhanie buriny na parkovisku, vyčistenie vchodov do predajní alebo vrátenie zatúlaných nákupných vozíkov na ich pôvodné miesto.

Cieľom ODPADni nie je len naplniť čo najväčší počet vriec odpadom, ale tiež stráviť čas spoločne, viac sa spoznať a utužiť kolektív. "Ochota pomáhať je prirodzenou ľudskou vlastnosťou, spoločnosť Kaufland preto podporuje rôzne dobrovoľnícke aktivity a projekty, ktoré majú pozitívny vplyv nielen na spoločnosť a životné prostredie," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Vysoká účasť kolegov a kolegýň na tohtoročnom zbieraní odpadu z okolia našich predajní potvrdzuje, že venovať svoj voľný čas našej dobrovoľnej aktivite má zmysel. Spoločne sa nám podarilo urobiť okolie, v ktorom všetci žijeme, o čosi krajším a čistejším."

Kaufland čistí okolie svojich predajní už 5 rokov


Od spustenia firemnej dobrovoľníckej aktivity ODPADni sa jej zúčastnilo už vyše 2 500 dobrovoľníkov, ktorým sa počas piatich rokov podarilo vyzbierať viac ako 800 vriec odpadu. Spoločnosť Kaufland k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu motivuje nielen svojich zamestnancov, ale aj zákazníkov napríklad tým, že klasické igelitky pod červenou strechou už roky nekúpia.

Reťazec ide príkladom a v rámci svojej každodennej prevádzky vyvíja snahy o lepší manažment odpadu všade tam, kde je to len trochu možné. Aj preto dnes patrí v oblasti nakladania s odpadom k lídrom. Ako prvá maloobchodná spoločnosť na Slovensku získala zlatý stupeň certifikácie Road to Zero Waste, ktorý potvrdzuje, že Kaufland dokáže zhodnotiť viac ako 95 percent vlastného odpadu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - V Kauflande sa upratovalo vo veľkom: Takmer 850 dobrovoľníkov odľahčilo prírodu o približne 200 vriec odpadu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dobrovoľníci PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Počet podvodov na senioroch rastie, k dôchodkom preto dostanú aj preventívny letáčik – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Škoda a jej odvážny experiment: Neuroveda a AI skúmajú, ako prvá jazda mení názor na elektromobily

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 