|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 2.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Levoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. októbra 2025
Počet podvodov na senioroch rastie, k dôchodkom preto dostanú aj preventívny letáčik – VIDEO
Ministerstvo vnútra vo štvrtok odštartovalo preventívnu kampaň, ktorou chce osloviť všetkých seniorov poberajúcich dôchodok v hotovosti, aby nenaleteli ...
Zdieľať
2.10.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra vo štvrtok odštartovalo preventívnu kampaň, ktorou chce osloviť všetkých seniorov poberajúcich dôchodok v hotovosti, aby nenaleteli podvodníkom.
Na Slovensku žije približne 930-tisíc dôchodcov vo veku nad 65 rokov a podľa štatistík sa zvyšuje počet evidovaných prípadov, v ktorých sa seniori stávajú obeťami podvodníkov. Kampaňou chce ministerstvo na nich ešte viac apelovať, aby boli ostražití.
„V minulom roku páchatelia okradli 125 seniorov o spôsobili škodu 1,5 milióna eur. V tomto roku polícia eviduje už 350 prípadov, z toho takmer polovica bola dokonaná, so škodou 1,6 milióna eur. To sú vysoké čísla, preto ministerstvo vnútra a polícia zintenzívňujú preventívne aktivity v boji proti podvodom na senioroch a v spolupráci s partnermi sa ešte rozšíria," povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý avizoval nové preventívne aktivity na ochranu seniorov nielen počas októbra – mesiaca úcty k starším, ale aj počas celého roka.
Jednou z aktivít je spolupráca so Slovenskou poštou. Tá výrazne rozšíri prevenciu do každého kúta Slovenska. V októbri rozdá takmer 320-tisíc seniorom poberajúcim svoj dôchodok v hotovosti spolu s dôchodkom aj preventívny letáčik. Ten ich upozorní na najčastejšie formy podvodov a klamstiev, ktoré páchatelia využívajú, a poskytne im rady, čo robiť, ak im niekto zavolá.
„Slovenská pošta sama vníma tento problém a pri oslovení neváhala ani chvíľu a do aktivity sa zapojila. Ako jediná má unikátnu sieť viac ako 3 000 poštových doručovateľov. V mnohých obciach seniori svojich poštárov osobne poznajú a dôverujú im, a preto sú mostom, ktorý výrazne pomôže v boji proti podvodom," priblížil spoluprácu generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Letáčiky budú umiestnené aj na každej pobočke Slovenskej pošty.
Policajní preventisti v minulom roku oslovili viac ako 5 800 seniorov. Od leta do konca septembra tohto roka policajti zrealizovali 234 preventívnych a edukačných aktivít, stretli sa takmer s 3 000 seniormi na prednáškach či v domovoch dôchodcov.
„Policajný zbor realizuje preventívne opatrenia na ochranu seniorov a po nahlásení skutku robí maximum pre jeho objasnenie, či už za pomoci operatívno-pátracej činnosti alebo vyšetrovania, aby zabezpečili poškodeným vrátenie peňazí alebo aj šperkov. Za posledný mesiac polícia zadržala viacero páchateľov bezprostredne po spáchaní skutku a hrozí im trest odňatia slobody od troch do desať rokov," priblížil aktivity a úspechy polície prvý viceprezident Policajného zboru Roman Gaťár.
Počas októbra zorganizuje tím ministerstva vnútra aj v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska prednášky pre seniorov v každom kraji a ich súčasťou budú praktické ukážky, aké taktiky podvodníci využívajú. Pripojiť sa k aktivitám rezortu prejavili záujem Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, mobilní operátori a ďalší partneri.
Zdroj: SITA.sk - Počet podvodov na senioroch rastie, k dôchodkom preto dostanú aj preventívny letáčik – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet prípadov sa zvyšuje
Na Slovensku žije približne 930-tisíc dôchodcov vo veku nad 65 rokov a podľa štatistík sa zvyšuje počet evidovaných prípadov, v ktorých sa seniori stávajú obeťami podvodníkov. Kampaňou chce ministerstvo na nich ešte viac apelovať, aby boli ostražití.
„V minulom roku páchatelia okradli 125 seniorov o spôsobili škodu 1,5 milióna eur. V tomto roku polícia eviduje už 350 prípadov, z toho takmer polovica bola dokonaná, so škodou 1,6 milióna eur. To sú vysoké čísla, preto ministerstvo vnútra a polícia zintenzívňujú preventívne aktivity v boji proti podvodom na senioroch a v spolupráci s partnermi sa ešte rozšíria," povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý avizoval nové preventívne aktivity na ochranu seniorov nielen počas októbra – mesiaca úcty k starším, ale aj počas celého roka.
K dôchodkom dostanú aj preventívny letáčik
Jednou z aktivít je spolupráca so Slovenskou poštou. Tá výrazne rozšíri prevenciu do každého kúta Slovenska. V októbri rozdá takmer 320-tisíc seniorom poberajúcim svoj dôchodok v hotovosti spolu s dôchodkom aj preventívny letáčik. Ten ich upozorní na najčastejšie formy podvodov a klamstiev, ktoré páchatelia využívajú, a poskytne im rady, čo robiť, ak im niekto zavolá.
„Slovenská pošta sama vníma tento problém a pri oslovení neváhala ani chvíľu a do aktivity sa zapojila. Ako jediná má unikátnu sieť viac ako 3 000 poštových doručovateľov. V mnohých obciach seniori svojich poštárov osobne poznajú a dôverujú im, a preto sú mostom, ktorý výrazne pomôže v boji proti podvodom," priblížil spoluprácu generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Letáčiky budú umiestnené aj na každej pobočke Slovenskej pošty.
Prednášky pre seniorov v každom kraji
Policajní preventisti v minulom roku oslovili viac ako 5 800 seniorov. Od leta do konca septembra tohto roka policajti zrealizovali 234 preventívnych a edukačných aktivít, stretli sa takmer s 3 000 seniormi na prednáškach či v domovoch dôchodcov.
„Policajný zbor realizuje preventívne opatrenia na ochranu seniorov a po nahlásení skutku robí maximum pre jeho objasnenie, či už za pomoci operatívno-pátracej činnosti alebo vyšetrovania, aby zabezpečili poškodeným vrátenie peňazí alebo aj šperkov. Za posledný mesiac polícia zadržala viacero páchateľov bezprostredne po spáchaní skutku a hrozí im trest odňatia slobody od troch do desať rokov," priblížil aktivity a úspechy polície prvý viceprezident Policajného zboru Roman Gaťár.
Počas októbra zorganizuje tím ministerstva vnútra aj v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska prednášky pre seniorov v každom kraji a ich súčasťou budú praktické ukážky, aké taktiky podvodníci využívajú. Pripojiť sa k aktivitám rezortu prejavili záujem Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, mobilní operátori a ďalší partneri.
Zdroj: SITA.sk - Počet podvodov na senioroch rastie, k dôchodkom preto dostanú aj preventívny letáčik – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prelomová technológia, ktorá mení domácu epiláciu. IPL epilátor Braun Skin i-expert všetko nastaví za vás
Prelomová technológia, ktorá mení domácu epiláciu. IPL epilátor Braun Skin i-expert všetko nastaví za vás
<< predchádzajúci článok
V Kauflande sa upratovalo vo veľkom: Takmer 850 dobrovoľníkov odľahčilo prírodu o približne 200 vriec odpadu
V Kauflande sa upratovalo vo veľkom: Takmer 850 dobrovoľníkov odľahčilo prírodu o približne 200 vriec odpadu