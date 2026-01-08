Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

V Kauflande sú potraviny lacnejšie: Reťazec dlhodobo znížil ceny stovkám výrobkov


Reťazec dlhodobo zlacnil stovky výrobkov, aby domácnostiam uľahčil každodenné nákupy. Začiatok roka je náročným obdobím pre mnohé domácnosti. Ich rozpočty sa spamätávajú z ...



Zdieľať
foto 1 676x451 8.1.2026 (SITA.sk) - Reťazec dlhodobo zlacnil stovky výrobkov, aby domácnostiam uľahčil každodenné nákupy.


Začiatok roka je náročným obdobím pre mnohé domácnosti. Ich rozpočty sa spamätávajú z vianočných výdavkov a prichádzajú aj obavy z ďalšieho vývoja cien. Zvyšujúce sa životné náklady a finančná neistota zároveň vedú spotrebiteľov k tomu, že starostlivo kontrolujú svoje výdavky.

Kaufland preto prichádza s dlhodobým zlacnením, ktoré sa týka stoviek výrobkov naprieč celým sortimentom. Chce tak domácnostiam pomôcť zvládnuť obdobie, keď musia hospodáriť s obmedzenými finančnými možnosťami. Nižšie sumy na cenovkách pocítia pri základných potravinách aj pri tovare bežnej spotreby - od mliečnych a mäsových výrobky zo samoobslužného predaja, cez trvanlivé potraviny, kávu až po drogériu či rastlinné produkty.

"Zákazníci dnes oveľa citlivejšie vnímajú ceny a svoje výdavky plánujú s veľkou rozvahou," hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Aj preto sme sa rozhodli dlhodobo zlacniť stovky výrobkov, aby si domácnosti mohli dopriať kvalitné a čerstvé potraviny každý deň."

Privátne značky ako riešenie


Podľa údajov Eurostatu na Slovensku narastá podiel ľudí, ktorí zažívajú pocit finančnej neistoty a subjektívnej chudoby, pričom v roku 2024 dosiahol takmer 30 percent. Tento vývoj sa čoraz výraznejšie odráža v nákupnom správaní domácnosti, ktoré pri nákupoch kladú väčší dôraz na rozumné hospodárenie.

Dostupnosť a férové ceny potravín sú pre Kaufland samozrejmou súčasťou obchodnej stratégie, ktorú sa mu darí napĺňať aj prostredníctvom vlastných privátnych značiek. Obľúbená produktová línia K-Classic, zahŕňajúca vyše 1 700 výrobkov, už deviaty raz získala titul najdôveryhodnejšej privátnej značky. K-free či K-take it veggie sú určené spotrebiteľom s potravinovými intoleranciami a milovníkom rastlinných výrobkov, zatiaľ čo produkty K-Z lásky k tradícii prinášajú na pulty výlučne domáci dodávatelia.

"Naším cieľom je, aby si zákazníci nemuseli vyberať medzi kvalitou a cenou," pokračuje Richard Bendík a pripomína, že Kaufland pri vlastných privátnych značkách dôkladne kontroluje každú fázu výroby, od výberu surovín až po finálny produkt. "Dokážeme tak garantovať stabilnú kvalitu a zároveň udržať cenu na úrovni, ktorá je dostupná pre každú domácnosť. Aj preto sú predajne Kauflandu už viac ako 25 rokov miestom, kde spotrebitelia môžu nakupovať bez zbytočných kompromisov."

Dlhodobým zlacnením obchodný reťazec reaguje na aktuálnu ekonomickú situáciu aj potreby slovenskej verejnosti. Domácnostiam vo všetkých regiónoch tak prináša výhodné nákupy kvalitných a čerstvých výrobkov pod jednou strechou.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - V Kauflande sú potraviny lacnejšie: Reťazec dlhodobo znížil ceny stovkám výrobkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR zlacnenie
