V kauze exprimátora Győru prebieha niekoľko vyšetrovaní

Budapešť 22. novembra (TASR) - V kauze bývalého primátora Győru Zsolta Borkaiho, ktorý musel nedávno odstúpiť pre sexuálny škandál, sa vedie niekoľko vyšetrovaní. Spravodajský server 24.hu v piatok uviedol, že je medzi nimi aj vyšetrovanie podozrení z trestného činu zo sprenevery.Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK) poskytlo serveru vyhlásenie, v ktorom uvádza, že polícia v tejto kauze zabavila rôzne písomnosti a dokumenty, ktoré v súčasnosti preveruje a analyzuje. Vyšetrovanie Pohotovostnej polície a Národného úradu vyšetrovania (NNI) sa podľa ORFK týkajú nehospodárneho nakladania s verejnými financiami a iných trestných činov.Polícia podľa 24.hu pátra aj po páchateľoch, ktorí zverejnili kompromitujúce videá o exprimátorovi. Polícia už zadržala bývalého reprezentačného futbalistu J. P., ktorý mohol kompromitujúcim videom so sexuálnym obsahom v predvolebnej kampani bývalého primátora vydierať. J. P. však takéto konanie poprel.NNI vo štvrtok oznámil, že v súvislosti s Borkaim už nevyšetruje podozrenia z drogovej trestnej činnosti, a to pre nedostatok dôkazov.Borkaiho v komunálnych voľbách 13. októbra znovuzvolili do funkcie. Počas predvolebnej kampane totiž preniklo na verejnosť video primátora s prostitútkami na jachte v Chorvátsku. Znovuzvolený primátor sa napokon 7. novembra vzdal funkcie pod tlakom verejnej mienky i vládnej strany Fidesz, ktorá ho do funkcie nominovala,.Polícia v pondelok zadržala tri osoby - okrem J. P. aj dve budapeštianske prostitútky. Stalo sa tak na základe podozrení z vydierania a ďalších trestných činov.Bývalý gymnasta Borkai, ktorý získal zlato v cvičení na koni na OH 1988 v Soule a v rokoch 2010-17 bol predsedom Maďarského olympijského výboru, sa za "intímne videá" ešte pred voľbami verejne ospravedlnil. Poznamenal však, že záznamy sú čiastočne zmanipulované. Zároveň avizoval, že podá žalobu, ale že sa nevzdá svojej kandidatúry.