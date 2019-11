Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 22. novembra (TASR) - Rast aktivity súkromného sektora v USA sa v novembri zrýchlil a dosiahol štvormesačné maximum. Prispelo k tomu oživenie vo výrobnom sektore aj v sektore služieb. Ale celkové tempo amerického súkromného sektora stále zostáva pomerne mierne. Vyplýva to z predbežného odhadu spoločnosti IHS Markit.Podľa prieskumu IHS Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v USA (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v novembri vzrástol na 51,9 bodu z 50,9 bodu v októbri.Novembrová hodnota kombinovaného PMI je najvyššia od júla a vzdialila sa viac aj od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v danom odvetví od jej rastu.Prieskum ďalej ukázal, že PMI amerického sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem od veľkých bánk po opravovne, sa v novembri zvýšil na 51,6 z 50,6 bodu mesiac pred tým a dosiahol tiež najvyššiu úroveň od júla. Ale jeho hodnota sa udržala výrazne pod úrovňou, ktorú zaznamenal na začiatku roka.Aj PMI amerického výrobného sektora tento mesiac stúpol, a to na 52,2 z októbrových 51,3 bodu a je najvyšší od apríla.Podľa Chrisa Williamsona, hlavného ekonóma IHS Markit, nárast kombinovaného PMI pri rýchlom odhade je ďalším z dôkazov, že americká ekonomika má to najslabšie obdobie v tomto roku už za sebou. Produkcia celého súkromného sektora aj oboch kľúčových odvetví - výroby a služieb v novembri rástla najrýchlejšie od júla (v prípade výroby od apríla). No aj napriek zlepšeniu súkromný sektor stále nedosahujea náladu v ňom, ako aj jeho vyhliadky podkopávajú obchodné spory.Williamson na základe najnovšieho prieskumu odhaduje, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v tomto štvrťroku zvýši o 1,5 %.