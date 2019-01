V kauze Gemerský Mlyn je dokazovanie ukončené a odzneli záverečné reči

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Prednesením záverečných rečí pokračovalo vo štvrtok pred trojčlenným senátom na Okresnom súde Bratislava II hlavné pojednávanie v dlhoročnej kauze Gemerský Mlyn. Predtým predsedníčka senátu vyhlásila dokazovanie za ukončené a verdikt vynesie súd popoludní.Prokuratúra podala obžalobu na členov Výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM) Jozefa V. a Ľubomíra N. za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Dvojica má byť zodpovedná za to, že FNM v rámci mimosúdnej dohody neoprávnene vyplatil spoločnosti Gemerský Mlyn viac ako 4,7 milióna eur. V kauze sa okrem iného pojednávalo v máji, júni a júli minulého roku.uviedol vo štvrtok vo svojej záverečnej reči dozorový prokurátor. Obžalovaní podpísali spomínanú dohodu o mimosúdnom vyrovnaní. Podľa jeho slov nie je zrejmé, prečo sa akceptovalo mimosúdne vyrovnanie, keď predchádzajúci spor na odvolacom Krajskom súde (KS) v Bratislave FNM verzus spoločnosť Gemerský Mlyn vyhral. Existoval podľa prokurátora úmysel schváliť spornú dohodu za každú cenu. Obžalovaní spôsobili škodu na cudzom majetku, na majetku štátu. Mali nakladať s majetkom štátu s maximálnou opatrnosťou, zdôraznil ďalej prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave. Každý zamestnanec má vraj zabraňovať spáchaniu trestného činu.Prokurátor navrhol súdu, aby dvojicu uznal vinnou a Ľubomíra N. a Jozefa V. odsúdil v polovici trestnej sadzby v ústave s minimálnym stupňom stráženia, udelil im zákaz vykonávania funkcie na päť rokov a probačný dohľad. V prípade dokázania viny hrozí spomínaným dvom obžalovaným trest na desať až 15 rokov za mrežami." povedal krátko vo svojej záverečnej reči Ľubomír N. "povedal vo štvrtok zase obžalovaný Jozef V. Pripomenul, že výkonný výbor bol plne pod kontrolou strany Smer, ktorá v ňom mala šiestich členov.Väčšia časť finančných prostriedkov z takmer viac ako 4,7 milióna eur z FNM skončila na účte konateľa spoločnosti, maďarského občana Zoltána H. vo Švajčiarsku. Obžalovaný Jozef V. minulý rok uviedol, že pokyn na odoslanie miliónov do Švajčiarska vydal priamo expremiér Robert Fico.uviedol obžalovaný. Napísal vtedy Denník N.Tento obžalovaný pritom tvrdí, že rozhodnutie Smeru sa v roku 2010 nedalo zvrátiť.uviedol. Obžalovaný ako nominant SNS tvrdí, že on sa na hlasovaní Výkonného výboru FNM zdržal. Spoluobžalovaný Ľubomír N. - ďalší nominant SNS – bol podľa neho proti a nominant HZDS tiež. Rozhodnutia Výkonného výboru FNM tiež označil ešte na februárovom pojednávaní 2018 za politické, keďže všetci 11 vtedajší členovia boli politickí nominanti. Strana Smer mala v čase kauzy vo výbore šesť členov (vrátane predsedu), HZDS dvoch členov a SNS troch členov vrátane oboch obžalovaných.Súdne konanie v kauze trvalo približne dva roky. Gemerský Mlyn sprivatizovali najskôr dve osoby v roku 1992 a v tom istom roku FNM odstúpil od zmluvy. Následne v roku 1995 spomínaní dvaja majitelia zažalovali FNM za to, že im nevyplatil ich peniaze. Súd však dal v júni roku 2010 za pravdu FNM. Následne spoločnosť Gemerský Mlyn zaslala návrh na mimosúdnu dohodu a FNM postupne na ňu, napriek rozhodnutiu KS v Bratislave a odmietavému názoru právneho zástupcu, pristúpil.ozrejmil na pojednávaní minulý rok v lete Jozef V., ktorý podľa svojich slov musel dohodu podpísať z titulu svojej funkcie.Jozef V. zároveň tvrdil, že nominanti strany Smer-SD čakali do 30. júna 2010, keď prestalo byť najvyšším orgánom FNM prezídium a stal sa ním výkonný výbor.