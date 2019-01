Progresívne Slovensko chce obmedziť plasty, navrhuje obmedzenia

Ilustračné foto Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Štát by mal byť povinný nakupovať nealkoholické nápoje výhradne vo vratných zálohovaných obaloch, a to plastových či sklenených. Zároveň má platiť zákaz pre orgány a organizácie štátnej správy nakupovať a obstarávať jednorazové plastové príbory, taniere, miešadlá na nápoje a slamky s výnimkou tých, ktoré sú určené na lekárske účely. Navrhuje to mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS).Zmeny chce dosiahnuť cez svojho poslanca Martina Poliačika (nezaradený), ktorý na najbližšie rokovanie pléna predloží novelu zákona o odpadoch.povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii expert PS pre životné prostredie Martin Hojsík.Poliačik tvrdí, že osobná zodpovednosť každého z nás je dôležitá.dodal.Hojsík s Poliačikom zároveň spustili iniciatívu Za čisté Slovensko, kde môžu obyvatelia Slovenska tieto návrhy podporiť podpisom.