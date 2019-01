V kauze Gemerský Mlyn odznejú záverečné reči

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Prednesením záverečných rečí bude vo štvrtok (31.1.) na Okresnom súde Bratislava II pokračovať hlavné pojednávanie v dlhoročnej kauze Gemerský Mlyn. TASR o tom v stredu informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak. Následne by mohol súd pristúpiť k vyhláseniu verdiktu.Prokuratúra podala obžalobu na členov výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM) Jozefa V. a Ľubomíra N. za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Dvojica má byť zodpovedná za to, že FNM v rámci mimosúdnej dohody neoprávnene vyplatil spoločnosti Gemerský Mlyn takmer päť miliónov eur. V kauze sa okrem iného pojednávalo v máji, júni a júli minulého roku.Ako na hlavnom pojednávaní v prvej polovici júna minulého roka uviedol jeden z obžalovaných Jozef V., milióny eur pre spoločnosť Gemerský Mlyn boli pripravené už týždeň predtým, ako mimosúdnu dohodu s touto spoločnosťou v júli 2010 odobril výkonný výbor FNM.ozrejmil Jozef V., ktorý podľa svojich slov musel dohodu podpísať z titulu svojej funkcie. Ľubomír N. bol zase podpredsedom výkonného výboru.Jozef V. zároveň tvrdil, že nominanti strany Smer-SD čakali do 30. júna 2010, keď prestalo byť najvyšším orgánom FNM prezídium a stal sa ním výkonný výbor. Ten neskôr odobril spornú mimosúdnu dohodu.konštatoval Jozef V., podľa ktorého nominanti tejto strany dohodu podporili.zdôraznil.Ešte v máji 2018 na súde vypovedali členovia výkonného výboru FNM a zapisovateľka, ktorá bola prítomná na rokovaní, kde bola schválená mimosúdna dohoda medzi FNM a spoločnosťou Gemerský Mlyn. Podľa výpovedí svedkov mala byť predkladateľom príslušného materiálu právna sekcia.vypovedal jeden zo svedkov. O materiáli prebehla podľa nich diskusia, ktorá bola ukončená jeho schválením.V prípade dokázania viny hrozí spomínaným dvom obžalovaným trest desať až 15 rokov za mrežami.