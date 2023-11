V kauze Maják nádeje by mal čoskoro padnúť rozsudok, obžalovaný exminister hospodárstva Rusko sa onedlho dozvie verdikt

Falšovanie zmeniek

19.11.2023 (SITA.sk) - V kauze Maják nádeje , v ktorej čelí obžalobe bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko by mal vo štvrtok 23. novembra na Mestskom súde Bratislava I padnúť verdikt.Súd totiž ešte začiatkom októbra vo veci ukončil dokazovanie a pojednávanie odročil za účelom prednesu záverečných rečí a vyhlásenia rozsudku. Rusko v tejto záležitosti čelí obžalobe, že z dotácií určených pre mimovládnu organizáciu financoval v roku 2015 produkciu muzikálu v Prahe.V predmetnej kauze je Rusko stíhaný pre trestný čin subvenčného podvodu. Popri tom je právoplatne odsúdený pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek naNa Mestskom súde Bratislava I zároveň Rusko čelil procesu pre údajnú objednávku vraždy jeho bývalej obchodnej partnerky Silvie Klaus Volzovej . V tejto veci bol oslobodený, avšak pre odvolanie prokurátora sa vecou bude ešte zaoberať Krajský súd v Bratislave Stíhanie v kauze Maják nádeje bolo pôvodne dvakrát zastavené, prokurátorka však neskôr dala vyšetrovateľovi pokyn opäť konať a vec došetriť. Centrum bolo zriadené v roku 2002 ako spoločná nezisková organizácia bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza.Mestská časť pre ňu poskytla budovu na Karpatskej ulici. Začiatkom roka 2015 prevzal vedenie centra Pavol Rusko. Podľa obžaloby z finančných prostriedkov určených na fungovanie Majáka nádeje financoval muzikál Rómeo a Júlia, ktorý produkoval v Prahe.Konkrétne išlo spolu o, pričom financie podchádzali od Bratislavského samosprávneho kraja () a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny ). Rusko sa obvineniu bráni tým, že peniaze nadácii vrátil prostredníctvom predaja lístkov.„Všetky finančné prostriedky sa vrátili spolu so ziskom 5 000 eur," vyhlásil v decembri 2022. V kauze centra pre zneužívané ženy sa viedlo aj trestné stíhanie pre porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. To sa týkalo zámeru predať jeho budovu.