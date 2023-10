V kauze Mýtnik vypovedal ďalší svedok, obhajca Brhelovcov podal trestné oznámenie pre nepravdivý znalecký posudok

Svedok pozná jedného obžalovaného

Obžalobe v tomto prípade čelí okrem podnikateľa Jozefa Brhela aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník Martin Bahleda. Obžaloba ich viní v rámci piatich skutkov z porušovania povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, z legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo zo zločinu prijímania úplatku.



„Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby v októbri 2022. Všetci šiesti obžalovaní svoju vinu odmietajú.



Predmetom obžaloby podanej vo februári tohto roku je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.



V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení napríklad podnikatelia Jozef Brhel, Miroslav Výboh, Michal Suchoba, ďalej bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, jeho nástupkyňa Radko Kuruc. Obvinenia sa týkajú korupcie pri verejných obstarávaniach na Finančnej správe SR či ministerstve financií, alebo ovplyvňovania legislatívnych procesov.



10.10.2023 (SITA.sk) - V korupčnej kauze Mýtnik v utorok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vypovedal ako svedok finančný manažér spoločnosti Allexis, s.r.o. . Ten sa vyjadril, že nevie pochopiť, čo sa deje.„Všetko, čo sa robilo bolo v poriadku, vykonávali sme svoju činnosť v zmysle zákonov,“ povedal.Pred pojednávaním obhajca Jozefa Brhela staršieho i mladšieho oznámil, že podal trestné oznámenie pre nepravdivý znalecký posudok.„Nemám žiadnu vedomosť o tom, že by spoločnosť Allexis účtovala finančnej správe nejaké fiktívne práce,“ uviedol svedok a dodal, že nevie ani o tom, že by sa táto spoločnosť podieľala na praní špinavých peňazí.Z obžalovaných pozná iba Martina Bahledu , s ktorým spolupracovali, a pozná aj spolupracujúceho svedka podnikateľa Michala Suchobu Vízner na požiadanie prokurátora popísal svoju činnosť pre spoločnosť. O spoločnosti Allexis Assets pôsobiacej na Malte uviedol, že mala za úlohu propagáciu značky vo svete, robila marketing a konferencie pre obchodníkov.Svedok popísal, že predtým vlastnila firmu Allexis, s.r.o., spoločnosť Allexis Group, ktorej platila licenčné poplatky. Na otázku obhajcu Mandzáka uviedol, že teraz je majiteľom Allexis spoločnosť Block 22 invest. Až na naliehanie sudcu Vízner priznal, že aj tejto firme fakturovala licenčné poplatky.Pred začiatkom utorkového pojednávania oznámil advokát obžalovaného Jozefa Brhela staršieho aj mladšieho Michal Mandzák , že podal v pondelok 9. októbra na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nepravdivého znaleckého posudku v súvislosti so znaleckým posudkom, ktorý podal Ústav súdneho inžinierstva.„Vedú ma k tomu závery, že posudzoval ceny z roku 2013, ale vyžiadal si cenníky z roku 2021, keď preukázateľne došlo k poklesu cien,“ popísal obhajca s tým, že znalec účelovo posudzoval iné obdobie.Mandzák tiež dodal, že znalec nemohol disponovať cenníkom z roku 2021 od spoločnosti Lynx , lebo tam mala táto spoločnosť inú pečiatku, keďže zmenila obchodné meno až v roku 2022.„Po konfrontácii znalca Jelínka so znalcom obhajoby máme za to, že tento znalec zlyhal. Pod ťarchou dôkazov sa priznal, že jeho znalecký posudok je neúplný a myslíme si, že aj nepravdivý. Zlyhaní bolo niekoľko, ale poukázal hlavne na stanovenie ceny diela, kde uviedol tento znalec len zlomok ľudí, ktorí sa podieľali na jeho vytvorení,“ uviedol Jozef Brhel ml. s tým, že vzhľadom na tieto skutočnosti je podľa obhajoby nutné preskúmať a vyšetriť, ako došlo k vypracovaniu tohto posudku.V kauze Mýtnik už okrem iných vypovedal kľúčový spolupracujúci svedok bývalý prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze , ktorý popísal svoje pôsobenie v čele FS, jeho úlohu pri presadzovaní riešení od firmy Allexis podnikateľa Suchobu. Podrobne opisoval aj rolu Jozefa Brhela staršieho, ktorý mu na ročnej báze dorovnával plat sumou 200-tisíc eur ročne v hotovosti.Pred súdom počas štyroch pojednávacích dní hovoril aj ďalší „kajúcnik“ podnikateľ Suchoba, ktorý žije od roku 2019 aj s rodinou v Spojených arabských emirátoch. Na adresu Suchobu uviedol Jozef Brhel st., že „klamal veľa a veľakrát, a bol z toho pred súdom aj veľakrát usvedčený“.Vypovedala aj vtedajšia konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová a súdni znalci z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline a zo Znaleckého ústavu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorých znalecké posudky sa značne odlišujú.