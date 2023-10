Hrozný výbuch a potom sa nám všetko rúcalo pred očami, opísal starosta zemetrasenie na východe Slovenska (foto)

aktualizované 10. októbra 11:28



10.10.2023 (SITA.sk) -„Na začiatku bol hrozný výbuch. Potom ste mali pocit, akoby vás niekto na vaničke hojdal na vode hore-dole a pozeráte sa, ako sa vám všetko rúca pred očami,“ takto pre agentúru SITA opísal priebeh pondelkového večerného zemetrasenia starosta obce Ďapalovce (okres Vranov n/Topľou) Ján Cmár.Práve táto obec bola podľa oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied epicentrom pondelkového večerného zemetrasenia s lokálnou magnitúdou 4,9. V obci so 427 obyvateľmi je zhruba stovka domov. Ako uviedol starosta, zemetrasenie poškodilo takmer všetky, 15 z nich museli ich obyvatelia v noci opustiť.„Tých 15 domov je v takom stave, že sa v nich už báli prenocovať. V obci ale hádam nie je ani jeden dom, ktorý by nemal nejaké poškodenie. Či už komín, alebo popraskaná omietka, sklá a podobne,“ skonštatoval Cmár. Domy podľa neho v noci nútene opustilo zhruba 45 ľudí.„Buď sú u príbuzných tu, alebo v iných obciach a mestách, lebo aj tu sú domy poškodené, ale dalo sa v nich byť. Nemáme teraz takých ľudí, ktorým by sme potrebovali súrne zabezpečovať bývanie,“ doplnil starosta, ktorý hneď po udalosti vyhlásil v obci mimoriadnu situáciu.Ráno o 8. hodine zasadal krízový štáb obce. Momentálne zisťujú stav škôd a neskôr budú koordinovať postup aj s krízovým štábom v okrese Vranov n/Topľou.„Stále zisťujeme, aký je stav s domami, lebo domy sú poškodené a chceme vedieť aspoň približne koľko ľudí dokáže v tých domoch bývať. V spolupráci s okresným krízovým štábom zabezpečujeme statikov, aby prišli posúdiť situáciu,“ uviedol Cmár.Zároveň v spolupráci s organizáciami, s ktorými zabezpečujú v obci odvoz odpadu, dohadujú spôsoby odpratania škôd spôsobených zemetrasením.„Či je to stavebný odpad, sklo a podobne. Robíme, čo je v našich silách. Naše stroje idú pomáhať ľuďom. Vyhlásili sme, nech si každý monitoruje škody, nahlási poistné udalosti. Aktuálne je relatívne pokoj a sme v štádiu rozhodovania, čo ďalej… ,“ doplnil starosta pre agentúru SITA pred pol desiatou.Zemetrasenie spôsobilo iba materiálne škody, obete na životoch hlásené neboli. Niekoľkosekundové otrasy hlásili nielen obyvatelia zo Slovenska, ale aj okolitých krajín.Mimoriadne situácie z dôvodu poškodenia domov počas zemetrasenia boli vyhlásené v troch obciach na východnom Slovensku. Ako informoval tlačový odbor ministerstva vnútra, stalo sa tak v obciach Holčíkovce, Ďapalovce (obe okres Vranov nad Topľou) a Kolbovce (okres Stropkov).„V uvedených obciach išlo o škody ako poškodenie vedení, rozvodov, popretrhávané plynové a vodovodné prípojky k rodinným domom, poškodenie obydlí rôznej závažnosti - od popraskaných omietok po narušenie statiky,“ uviedol rezort s tým, že v oblasti sú hlásené aj výpadky elektrickej energie v dôsledku strhnutých elektrických vedení. „Výška škôd nie je zatiaľ vyčíslená," doplnilo ministerstvo.Konkrétne príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru, sekcie krízového riadenia ministerstva, odborov krízového riadenia okresných úradov a koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému, ktoré evidujú zvýšený počet volaní na číslo tiesňového volania 112. „Obidve jadrové elektrárne na území Slovenska sú v poriadku a fungujú v bežnom režime," doplnilo ministerstvo.