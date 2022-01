V Kazachstane skončilo v putách už približne 12-tisíc osôb, za posledných 24 hodín zadržali 1678 ľudí

Kazašské úrady v stredu oznámili, že za ostatných 24 hodín zadržali ďalších 1678 ľudí pre ich údajnú účasť na násilných nepokojoch, ktoré minulý týždeň otriasli touto niekdajšou sovietskou republikou. Podľa úradov v Almaty, najväčšom meste krajiny, ktoré nepokoje zasiahli najviac, sa celkový počet zatknutých zvýšil na približne 12-tisíc.

12.1.2022 (Webnoviny.sk) -Protesty vypukli 2. januára pre prudký rast cien skvapalneného plynu a rýchlo ich začalo sprevádzať násilie. Prezident Kasym-Žomart Tokajev sa pre ne obrátil so žiadosťou o pomoc na Organizáciu dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), vedenú Ruskom, ktorá schválila vyslanie zhruba 2500 prevažne ruských vojakov do Kazachstanu na mierovú misiu. Tí však podľa Tokajeva tento týždeň z Kazachstanu odídu.Hoci sa protesty začali pre zvýšenie cien plynu, ich intenzita naznačuje, že zrejme odrážajú širšiu nespokojnosť s vedením štátu, v ktorom už 30 rokov vládne tá istá strana.Mnoho demonštrantov skandovalo „preč so starcom“, čím odkazovali na bývalého prezidenta Nursultana Nazarbajeva, ktorý aj po odstúpení v roku 2019 mal značnú moc ako šéf bezpečnostnej rady. Z toho postu ho však Tokajev pre nepokoje odvolal, zrejme aby upokojil demonštrantov.