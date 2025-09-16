Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.9.2025
 Meniny má Ľudmila
 24hod.sk    Šport

16. septembra 2025

V kempoch NHL sa predstaví cez 20 Slovákov, isté miesto majú štyria


Na štvrtú sezónu v drese Montrealu sa pripravuje útočník Juraj Slafkovský, ktorý vstupuje do ročníka už pod novou osemročnou zmluvou v celkovej hodnote 60,8 milióna dolárov (7,6 milióna na sezónu).



V kempoch NHL sa predstaví cez 20 Slovákov, isté miesto majú štyria

Po nováčikovských prípravných turnajoch sa počas tohto týždňa začnú v zámorí aj hlavné kempy tímov hokejovej NHL. Predstaví sa v nich cez 20 Slovákov, ale len štyria z nich, Erik Černák (Tampa Bay), Martin Fehérváry (Washington), Juraj Slafkovský (Montreal) a Martin Pospíšil (Calgary), majú jednocestné zmluvy. V profilige by si mal zahrať aj obranca Šimon Nemec, ktorý má s New Jersey posledný rok nováčikovský kontrakt.


Súčasťou hlavných kempov bude aj séria prípravných stretnutí, najmä v druhej polovici by si v nich mali zahrať aj hlavné opory mužstiev. Slovenský hokej bude mať svoje zastúpenie v kempoch 15 tímov.

Oporami svojich tímov NHL sú obrancovia Černák a Fehérváry. Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu Černák začne v drese Tampy Bay už svoju ôsmu sezónu. S Lightning má ešte šesť rokov platný kontrakt s platom 5,2 milióna dolárov na sezónu. Fehérváry z Washingtonu minulú sezónu nedohral pre zranenie kolena a je otázne, či stihne štart novej. Podľa správ zo zámoria však má rekonvalescencia pozitívny priebeh a slovenský obranca už aj korčuľoval. Po najlepšej sezóne v NHL podpísal 25-ročný Fehérváry s Capitals sedemročný kontrakt so zárobkom 6 miliónov na sezónu. V nasledujúcej mu ešte bude plynúť posledný rok z pôvodného trojročného kontraktu v hodnote 2,675 milióna na rok.

Na štvrtú sezónu v drese Montrealu sa pripravuje útočník Juraj Slafkovský, ktorý vstupuje do ročníka už pod novou osemročnou zmluvou v celkovej hodnote 60,8 milióna dolárov (7,6 milióna na sezónu). Šancu zabojovať o miesto v tíme Canadiens bude mať aj útočník Filip Mešár, ktorý absolvoval aj nováčikovský kemp.

V Calgary bude okrem Pospíšila bojovať o miesto v tíme Flames aj útočník Samuel Honzek, ktorý má s tímom platný nováčikovský kontrakt. Pospíšil bude v nasledujúcej sezóne zarábať milión dolárov, potom mu začne plynúť trojročný kontrakt na 2,5 milióna za sezónu, ktorý podpísal v lete.

V kempe St. Louis sa predstaví útočník Dalibor Dvorský, ktorý debutoval v profilige už v minulej sezóne a má za sebou vydarený ročník v AHL. Spoločnosť mu bude robiť krídelník Juraj Pekarčík, ktorý by mal v nasledujúcej sezóne nastupovať v drese Springfieldu v AHL. Do zámoria sa po troch sezónach v KHL vrátil obranca Christián Jaroš, ktorý podpísal s Columbusom dvojcestný ročný kontrakt a predstaví sa v hlavnom kempe Blue Jackets. O miestenku v NHL zabojuje aj útočník Pavol Regenda, ktorý v lete podpísal so San Jose Sharks nový ročný dvojcestný kontrakt.

V kempe tímu New York Rangers sa predstaví útočník Adam Sýkora, minulú sezónu odohral v AHL. V kempe Chicaga zabojuje o tím útočník Martin Mišiak a v Los Angeles Kings útočník Martin Chromiak.

Minnesota pozvala do kempu brankára Samuela Hlavaja, ktorý má s Wild ešte rok platný kontrakt. V minulej sezóne začal v ECHL, ale potom sa posunul o súťaž vyššie a dochytal na farme „divochov” v Iowe. Druhý kemp v kariére v NHL absolvuje Viliam Kmec, nedraftovaný obranca podpísal minulý rok krátko po začatí kempu trojročný nováčikovský kontrakt s Vegas. S Golden Knights absolvoval aj nováčikovský kemp. V uplynulom ročníku hral v kanadskej juniorskej súťaži WHL, ale nazrel aj do mužskej AHL a v nej by mal v drese Hendersonu odohrať aj nasledujúcu sezónu. Posledný rok nováčikovského kontraktu s Vegas má aj útočník Jakub Demek.

O zmluvu zabojuje v kempoch päť slovenských hokejistov: Maroš Jedlička (Colorado), Michal Prádel (Detroit), Ján Chovan (Los Angeles), Andreas Straka (Vegas Golden) a Miroslav Šatan ml. (Washington). V kempoch sa nepredstavia obranca Maxim Štrbák (Buffalo) a brankár Adam Gajan (Chicago), ktorí pôsobia vo vysokoškolskej lige NCAA, preto sa nemôžu zúčastniť kempu profesionálneho tímu.

Slováci v prípravných kempoch klubov NHL:

Calgary Flames - Martin Pospíšil (ú), Samuel Honzek* (ú)

Chicago Blackhawks - Martin Mišiak* (ú)

Colorado Avalanche - Maroš Jedlička^ (ú)

Columbus Blue Jackets - Christián Jaroš* (o)

Detroit Red Wings - Michal Prádel^ (b)

Los Angeles Kings - Martin Chromiak* (ú), Ján Chovan^ (o)

Minnesota Wild - Samuel Hlavaj* (b)

Montreal Canadiens - Juraj Slafkovský (ú), Filip Mešár* (ú)

New Jersey Devils - Šimon Nemec* (o)

New York Rangers - Adam Sýkora* (ú)

San Jose Sharks - Pavol Regenda* (ú)

St. Louis Blues - Dalibor Dvorský* (ú), Juraj Pekarčík* (ú)

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)

Vegas Golden Knights - Jakub Demek* (ú), Viliam Kmec* (o), Andreas Straka^ (ú)

Washington Capitals - Martin Fehérváry (o), Miroslav Šatan ml.^ (ú)



* - má podpísanú dvojcestnú zmluvu

^ - je bez zmluvy (bojuje o kontrakt)


Tagy: Martin Fehérváry
predchádzajúci článok
Hamšík vo výbere sveta charitatívneho zápasu: Nemohol som odmietnuť

