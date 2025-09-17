|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2025
LIGA MAJSTROV 2025: Real Madrid dosiahol 200 výhier a 700 gólov
Rekordní 15-násobní šampióni najprestížnejšej klubovej súťaže sveta triumfovali v zápase 1. kola nad Olympique Marseille 2:1
Zdieľať
Futbalisti Realu Madrid zaznamenali jubilejné 200. víťazstvo v Lige majstrov. Rekordní 15-násobní šampióni najprestížnejšej klubovej súťaže sveta triumfovali v zápase 1. kola nad Olympique Marseille 2:1 a prekonali aj métu 700 gólov. Šláger utorkového programu medzi Juventusom Turín a Borussiou Dortmund sa skončil nerozhodne 4:4.
Úspešný vstup zaznamenal debutant Royale Union Saint-Gilloise, ktorý zvíťazil na pôde holandského PSV Eindhoven 3:1. Prvý gól v novom ročníku prestížnej súťaže vsietil kanadský útočník Promise David z pokutového kopu. V ďalšom otváracom zápase rozhodli striedajúci Gabriel Martinelli a Leandro Trossard o triumfe Arsenalu nad Bilbaom 2:0.
Real nezačal priaznivo, už po piatich minútach prišiel o zraneného Trenta Alexandra-Arnolda. V 19. minúte navyše inkasoval po chybe Ardu Gülera, ale o vyrovnanie sa vzápätí postaral Kylian Mbappe z jedenástich metrov. Hráči „bieleho baletu“ nevedeli zužitkovať ofenzívne príležitosti, od 72. minúty navyše hrali bez vylúčeného Daniho Carvajala. O víťazstve Realu napokon v 81. minúte rozhodol Mbappe z ďalšej penalty.
Juventus ťahá pôsobivú šnúru, v domácom zápase 1. kola neprehral v najprestížnejšej klubovej súťaže sveta ani raz v histórii. V repríze finále z roku 1997 prehrával po góle Karima Adeyemiho z 52. minúty, ale po hodine hry prišli tri zásahy v priebehu piatich minút a bolo vyrovnané. V prospech hostí naklonili misky váh Yan Couto a Ramy Bensebaini z pokutového kopu a zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté. V nadstavenom čase však prišiel druhý gól Dušana Vlahoviča a deľbu bodov zariadil Lloyd Kelly.
Svoju púť úspešne odštartoval víťaz Európskej ligy z minulej sezóny Tottenham, ktorý doma triumfoval nad Villarrealom 1:0. Vo 4. minúte si dal nešťastný vlastný gól brankár španielskeho tímu Luiz Junior. V Lisabone neuspela favorizovaná Benfica, ktorá prehrala s úradujúcim majstrom Azerbajdžanu Karabachom 2:3. V úvode stretnutia sa presadili Enzo Barrenechea s Vangelisom Pavlidisom, v 30. minúte znížil Leandro Andrade. Po zmene strán vyrovnal Camilo Duran a víťazný gól vsietil štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času Oleksij Kaščuk.
Union SG bol vo svojom premiérovom dueli LM outsiderom. Už v 9. minúte ho však poslal do vedenia David a sa stal prvým Kanaďanom histórie, ktorý strelil úvodný gól v milionárskej súťaži. V 16. minúte mohlo byť vyrovnané, ale domáci Ruben van Bommel trafil iba brvno. Pred odchodom do šatní sa v drese belgického tímu presadil Anouar Ait El Hadj po individuálnej akcii a v 81. minúte pridal poistku Kevin Mac Allister. Z pohľadu PSV v závere skorigoval van Bommel.
Bilbao sa vo svojom prvom zápase LM po jedenásťročnej prestávke chcelo blysnúť víťazstvom, ale pred domácimi fanúšikmi zostalo bez bodu. Obe mužstvá sa dlho nevedeli presadiť, napokon sa to po pár sekundách po príchode z lavičky podarilo Martinellimu v 72. minúte. Triumf Arsenalu spečatil tri minúty pred koncom riadneho hracieho času ďalší žolík Trossard. „Kanonieri“ neprehrali v 1. kole LM už deviatykrát za sebou.
Ligová fáza LIGA MAJSTROV 2025 - 1. kolo:
Athletic Bilbao - FC Arsenal 0:2 (0:0)
Góly: 72. Martinelli, 87. Trossard
PSV Eindhoven - Royale Union Saint-Gilloise 1:3 (0:2)
Góly: 90. van Bommel - 9. David (z 11 m), 39. Ait El Hadj, 81. Mac Allister
Benfica Lisabon - FK Karabach 2:3 (2:1)
Góly: 6. Barrenechea, 16. Pavlidis - 30. Leandro Andrade, 48. Duran, 86. Kaščuk
Juventus Turín - Borussia Dortmund 4:4 (0:0)
Góly: 68. a 90.+4 Vlahovič, 63. Yildiz, 90.+6 Kelly - 52. Adeyemi, 65. Nmecha, 75. Couto, 86. Bensebaini (z 11 m)
Real Madrid - Olympique Marseille 2:1 (1:1)
Góly: 29. a 81. Mbappe (oba z 11 m) - 22. Weah, ČK: 72. Carvajal (Real)
Tottenham Hotspur - CF Villarreal 1:0 (1:0)
Gól: 4. Luiz Junior (vlastný)
Prečítajte si tiež
V kempoch NHL sa predstaví cez 20 Slovákov, isté miesto majú štyria