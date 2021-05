V Kežmarku otvoria autokino, premietať budú na stene budovy polikliniky

Autokino nebude hlučné

Alternatíva voči miestnemu kinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.5.2021 (Webnoviny.sk) - V Kežmarku pracujú na projekte autokina, zriadené bude na parkovisku pri miestnej poliklinike. Filmové snímky chcú na stene jej budovy premietať od júna do augusta. Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca miestneho kina Iskra Oľga Semanová, pod Tatrami bude takéto kino unikátom.Umožní tiež sprostredkovať filmový zážitok za dodržania všetkých nariadení. Premietať by sa malo po večeroch dvakrát týždenne za každého počasia. Kapacita kina bude tridsať áut.„Čaká nás ešte oprava steny, na ktorej sa bude premietať, pretože pre počasie sme práce nemohli zrealizovať skôr, stále tu pršalo. Na budúci týždeň by sa to malo podariť,“ povedala Semanová. Podľa jej slov prichádzalo do úvahy viacero lokalít, v ktorých by bolo možné zriadiť kino. Nakoniec zvíťazilo parkovisko pri poliklinike. „Toto miesto sa nám hodí, pretože je tam prístupné parkovanie. Ľudí v poliklinike rušiť nebudeme, autokino nebude hlučné, bude bez zvuku, ľudia budú zatvorení v aute a budú mať slúchadlá,“ vysvetlila.Autokino chcú v Kežmarku prevádzkovať aj po otvorení miestneho kina. V prípade jeho ďalšieho zatvorenia by mohlo byť autokino alternatívou. „Nevieme, čo nás v súvislosti s pandémiou v budúcnosti čaká, možno aj počas jesene. Autokino by ale mohlo fungovať, pretože v aute by mohli byť dva či traja ľudia, z jednej rodiny,“ dodala vedúca kina.Autokino sa podľa Semanovej prevažne spája s americkým publikom. Za jeho vznikom stojí Richard M. Hollingshead mladší. S nápadom pozerať film z auta začal experimentovať v roku 1928. Prvé autokino bolo otvorené v roku 1933. Obrovský úspech zažívali niekoľko rokov, potom začali byť pomaly na ústupe a ich sláva sa pominula.