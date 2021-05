Na Mount Evereste sa malo koronavírusom nakaziť najmenej 100 ľudí, Nepál to popiera

Videl chorých ľudí v základnom tábore

22.5.2021 - Na Mount Evereste sa nakazilo koronavírusom najmenej 100 horolezcov a členov pomocného štábu, tvrdí odborný horolezecký sprievodca. Rakúšan Lukas Furtenbach uviedol, že jeho odhad sa zakladá na potvrdeniach od záchranných pilotov, poskytovateľov poistenia, lekárov či lídrov expedícií.Je to prvý komplexnejší odhad situácie na najvyššej hore sveta, kde nepálski predstavitelia popierajú klaster prípadov ochorenia COVID-19.Furtenbach sa v sobotu v Káthmandu rozprával s agentúrou The Associated Press (AP), týždeň po tom, čo zastavil svoju expedíciu na Mount Everest pre obavy z vírusu. Jeden z jeho zahraničných sprievodcov a šesť nepálskych šerpov podľa neho mali pozitívne testy na koronavírus. Tiež videl chorých ľudí v základnom tábore a počul, ako ľudia kašlú vo svojich stanoch.Počas tohtoročnej sezóny dostalo v Nepále povolenia na výstup na Mount Everest 408 zahraničných horolezcov, ktorým pomáha niekoľko stoviek šerpov a pomocný štáb. Tí sa nachádzajú v základnom tábore už od apríla. Koncom apríla mal v základnom tábore ako prvý pozitívny test na koronavírus horolezec z Nórska.Horolezecká sezóna sa skončí na konci mája. Vlani boli výstupy na Mount Everest pre pandémiu zrušené.V Nepáli v piatok potvrdili 8 607 nových prípadov nákazy koronavírusom a 177 súvisiacich úmrtí. Celkovo v krajine evidujú už viac ako 497-tisíc prípadov a 6 024 úmrtí.