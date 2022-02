V Kežmarku začali s vŕtaním geotermálneho vrtu, z ktorého chcú vyrábať teplo pre domácnosti v meste

Celé okolie vrtu zrevitalizujú

Môžu získať obnoviteľný zdroj energie

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - V Kežmarku už začali s vŕtaním geotermálneho vrtu, ktorý bude slúžiť na výrobu tepla pre kežmarské domácnosti. Vrt realizuje spoločnosť Geovrt Kežmarok, s.r.o., na sídlisku Juh za tamojšou základnou školou a bytovkou na Levočskej ulici.Informovala o tom v sobotu samospráva na sociálnej sieti. Plánovaná hĺbka vrtu je 2 500 metrov.Po odvŕtaní budú nasledovať skúšky vrtu, pri ktorých sa podľa mesta overia dosiahnuté parametre. Pôjde najmä o teplotu a výdatnosť geotermálnej vody.„V prípade, že sa dosiahnu očakávané hodnoty, bude jasné, koľkým domácnostiam v Kežmarku bude tento jedinečný a hlavne náš domáci obnoviteľný zdroj energie dodávať teplo a teplú vodu," uviedlo mesto.Samospráva zároveň upozornila na zvýšený hluk a pohyb mechanizmov počas prác v okolí vrtnej plošiny. Kežmarčanov bývajúcich v blízkosti preto prosí o zhovievavosť a trpezlivosť.„Tento diskomfort je dočasný. Po realizácii a kolaudácii vrtu bude celé okolie zrevitalizované a pribudne pri ňom vonkajšie cvičisko s lavičkami, stojany na bicykle spolu s informačnou tabuľou o význame diela pre komunitu," pripomenula radnica.Ako vyplýva zo zámeru spoločnosti, ktorý ešte v roku 2020 predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, orientačné investičné náklady projektu sú približne vo výške 2,5 milióna eur.Firma je držiteľom povolenia na vykonávanie hydrogeologického prieskumu vôd v prieskumnom území.Realizáciou geotermálneho vrtu môže mesto získať obnoviteľný zdroj energie, ktorý by bol využívaný na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v súčasných blokových kotolniach v meste.Čiastočne by nahradil spaľovanie zemného plynu v týchto kotolniach. Činnosť by tak mala mať okrem iného za následok zníženie emisií v meste.