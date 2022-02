Radoslav mal vypité a šoféroval napriek zákazu, policajti ho naháňali až kým s autom nezapadol na lúke

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z prečinu marenia úradného rozhodnutia čelí 28-ročný Radoslav, ktorého v sobotu predpoludním policajti prichytili za volantom v čase, keď mal šoférovanie zakázané. Jednoduché to s ním však nemali, zadržali ho až po tom, čo s autom zapadol na zasneženej lúke.Policajná hliadka mladého vodiča za volantom Audi zastavovala na ceste II. triedy v Čadci.„Vodič nerešpektoval znamenie hliadky na zastavenie a unikal po miestnej komunikácii, kde v ľavotočivej zákrute narazil do snehového záveja. S vozidlom začal cúvať a narazil do stojaceho policajného vozidla. V jazde pokračoval na zasneženú lúku, kde s vozidlom zapadol. Za použitia donucovacích prostriedkov bol zadržaný prenasledujúcou policajnou hliadkou," uviedol k prípadu krajský policajný hovorca Radko Moravčík.Policajti zadržaného vodiča podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,60 promile.„Preverovaním bolo zistené, že obvinený muž má súdom právoplatne uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Hmotná škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na 2 500 eur," dodal Moravčík s tým, že bude spracovaný podnet na návrh na vzatie obvineného muža do väzby.