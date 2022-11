V kinách je nová česká romantická komédia Za všetkým hľadaj ženu

Program slovenských kín je od štvrtka bohatší o novú českú romantickú komédiu Za všetkým hľadaj ženu. Režisér Miloslav Šmídmajer do nej obsadil Hanu Vagnerovú, Betku Stankovú, Terezu Rychlú i Mareka Vašuta.





Vzťahová komédia rozpráva príbeh tridsiatničky Alex, ktorá neprežíva práve šťastné obdobie s priateľom. Keď stretne staršieho charizmatického Alberta, okamžite sa zamiluje, ale čoskoro narazí na jeho tvrdú škrupinu. V tej chvíli prichádzajú na pomoc jej kamarátky a vymyslia na Alberta pascu, do ktorej sa postupne chytá."Moja postava Alex dosť tápe vo svojom osobnom živote, hlavne vo vzťahoch s mužmi. Je celá zmätená, precitlivelá ... Vlastne nechápem, prečo ma Miloš Šmídmajer do tej roly obsadil, pretože ja taká nie som. Ja mám všetko zrovnané," uviedla k filmovej novinke so smiechom a iróniou Hana Vagnerová, známa z komédií Matky či Päťdesiatka.Okrem Vagnerovej, Stankovej, Rychlej a Vašuta sa vo filme predstaví aj Zlata Adamovská ako svojská matka hlavnej hrdinky, Daniela Kolářová ako ešte svojskejšia babička, alebo Marek Nemec ako osudový muž. "V jeho prípade možno nemusí byť celkom jasné, ktorej hrdinke ho vlastne nevyspytateľný osud praje. Aj to sa publikum dozvie v kinách," avizuje distribučná spoločnosť Continental film, ktorá komédiu prináša do kín od 3. novembra.