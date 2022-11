Členovia a členky Umeleckej rady SND sa vzdávajú svojho členstva, vyjadrujú tak podporu exriaditeľovi Drličkovi

SND dosiahlo pokrok

V stanovisku tiež upozornili, že v divadle môže dôjsť k problémom s prevádzkou, keďže s Drličkom odchádza mnoho jeho spolupracovníkov.

Výnimočný jav

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Členovia a členky Umeleckej rady Slovenského národného divadla (SND) sa vzdávajú svojho členstva v nej. Vzdaním sa členstva vyjadrili podporu bývalému generálnemu riaditeľovi Matejovi Drličkovi Zároveň však avizovali, že dianie v divadle budú pozorne sledovať, rovnako aj výberové konanie a jeho výsledky. Umelecká rada SND to uviedla vo svojom stanovisku k Drličkovej rezignácii.V súvislosti so situáciou sa stretli s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (OĽaNO). Rada veľmi otvorene vyjadrila svoj postoj k Opere SND i prepusteniu jej zamestnancov.Podľa jej názoru mal Drlička ako štatutár právo riešiť personálnu politiku, a tlaky, ktorým musel čeliť, považuje za neúnosné.Drličkovo pôsobenie na poste riaditeľa zhodnotili tak, že SND pod jeho vedením dosiahlo pokrok v dramaturgickej i umeleckej sfére, nastaveniach personálnej politiky, ale napríklad aj v komunikácii smerom k verejnosti či etablovaní divadla do medzinárodného kontextu.Za dôležité označili aj rozhodnutia o prevádzke budov a modernizácie Umelecko-dekoračných dielní SND. Drlička podľa nich začal transformáciu SND postavenú na európskych i svetových štandardoch.Členstvo Rady skonštatovalo, že v súčasnosti je ospravedlnenie sa za chybu a ponúknutie rezignácie výnimočným javom. „Mal by byť zrkadlom pre všetkých, ktorí dlhodobo vnášajú do slovenskej spoločnosti nenávisť, agresivitu a netoleranciu," zakončili.Pod stanovisko sa podpísali riaditeľ Aukčnej spoločnosti SOGA Július Barczi, režisérka a performerka Sláva Daubnerová, operný spevák Peter Dvorský, riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete, riaditeľ Národního divadla Brno Martin Glaser, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board Vladimír Grežo, rektorka VŠVU Bohunka Koklesová, koncertný umelec Marián Lapšanský, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday, prvý sólista, choreograf a fotograf Das Stuttgarter Ballett Roman Novitzky, divadelný režisér Roman Polák, dirigent a hudobný riaditeľ Houston Symphony Juraj Valčuha a vedúca oddelenia kultúry Bratislavského samosprávneho kraja Svetlana Waradzinová.