V koľajisku električiek v Dúbravke ležala zranená žena, pomohli jej policajti z kriminálky (foto)

11.2.2024 (SITA.sk) - Policajti odboru kriminálnej polície v Bratislave IV pomohli zranenej žene, ktorá ležala v koľajisku električiek neďaleko zastávky MHD Švantnerova v bratislavskej Dúbravke. Ihneď ju preniesli z koľajiska na bezpečné miesto, tam ju ošetrili a dali do stabilizovanej polohy.Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, až do príchodu rýchlej zdravotnej služby postupovali podľa pokynov operátorky na linke 155, nakoľko zranená žena stratila vedomie. Po chvíli začala s policajtmi opäť komunikovať. Po príchode zdravotníkov na miesto si zranenú ženu prevzali do svojej starostlivosti.