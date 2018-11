V Konžskej demokratickej republike čelí hladu vyše 13 miliónov ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kapské Mesto 5. novembra (TASR) - Približne 13,1 milióna obyvateľov Konžskej demokratickej republiky (KDR) podľa odhadov čelí závažnej potravinovej neistote vzhľadom na prebiehajúci vojenský konflikt v strednej a východnej časti krajiny. Oznámila to v pondelok organizácia IPC Global Support Unit.Táto bilancia sa počas uplynulého roka takmer zdvojnásobila zo 7,7 milióna potravinovo nestabilného obyvateľstva, tvrdí zmienená inštitúcia, ktorá poskytuje dáta svetovým organizáciám ako Svetový potravinový program (WFP), Oxfam či Care, informuje tlačová agentúra DPA. Podľa správy IPC je v KDR podvyživených približne šesť miliónov detí.Najviac postihnuté sú východné provincie Ituri a Tanganyika, kde sú aktívne milície a povstalci. Ďalšou postihnutou oblasťou je centrálny región Kasai, kde poľnohospodárska činnosť stagnuje pre etnické konflikty.OSN v marci dočasne vyhlásila situáciu v centrálnej a východnej časti KDR za jednu z najzávažnejších humanitárnych kríz na svete. Prezident KDR Joseph Kabila však toto tvrdenie odmietol.Bezpečnostná rada (BR OSN) vyzvala v utorok na zastavenie všetkých bojov v oblastiach na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR) postihnutých epidémiou eboly.Bezpečnostná rada zároveň vyjadrila "veľké obavy z potenciálneho rozšírenia vírusu do Ugandy, Rwandy, Južného Sudánu a Burundi. Všetky strany konfliktu v KDR by podľa BR OSN mali bezodkladne umožniť bezpečný prístup humanitárneho a zdravotníckeho personálu do oblastí zasiahnutých ebolou.Podľa údajov konžskej vlády dochádza k útokom na zdravotníkov v priemere tri až štyrikrát týždenne.