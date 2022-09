V Košiciach bude pre Medzinárodný maratón mieru obmedzená doprava

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia počas konania 99. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach . Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová.

Súťaž minimaratóncov

Medzinárodný maratón mieru

Úplná uzávierka ciest

29.9.2022 (Webnoviny.sk) -Prvé dopravné obmedzenia sa začnú v piatok 30. septembra počas zapálenia maratónskeho ohňa na Námestí Maratónu mieru, kde bude na križovatke Bačíkova – Továrenská zákaz odbočenia z ulice Bačíkovej na Nám. Maratónu mieru.Na križovatke Hviezdoslavova – Komenského bude doprava odkláňaná na Komenského s možnosťou odbočenia na Strojárenskú a na križovatke Komenského – Strojárenská bude pre vodičov možnosť otočenia späť na Komenského alebo pokračovanie na Strojárenskú. Doprava bude regulovaná hliadkami polície.V sobotu 1. októbra budú obmedzenia od 16:00 do 18:00 počas súťaže minimaratóncov. Štart je medzi OD Dargov a hotelom Hilton a pobeží sa západnou stranou Hlavnej ulice po križovatku Bačíkova – Továrenská, kde je obrátka.Odtiaľ späť po východnej strane Hlavnej ulice, následne odbočka na Univerzitnú – Tatranského, nadchodom na Štefánikovej do Mestského parku a Mlynskou ulicou späť na Hlavnú, kde bude cieľ.Medzinárodný maratón mieru povedie v nedeľu 2. októbra od štartu pred hotelom Hilton cez Hlavnú - Komenského – Kostolianskú – Areál Anička – Tenisové kurty – Kostolianskú – Vodárenskú – Hlinkovú – Národnú triedu – Štefánikovú – Protifašistických bojovníkov – Jantárovú – Južnú triedu – obrátku pri hoteli Centrum – Južnú triedu – Holubyho – Rastislavovú – Moyzesovú – Čsl. armády – Festivalovo nám. – Watsonovú – Komenského a späť na Hlavnú, kde bude cieľ.Trasa inline a handbiker je v časti od križovatky Rastislavova vedená po Južnej triede až ku križovatke VSS, kde je otočka späť po Južnej triede na Holubyho ulicu a napojením na trať bežcov . Rozdiel je, že bežci bežia po Južnej triede na ul. Holuby a Rastislavova, vozičkári jazdia ďalej po Južnej triede k VSS a tak späť na ul. Holubyho.Štart vozíčkarov a korčuliarov je naplánovaný na 8:45, maratóncov o 9:00 a polmaratóncov o 10:30.Úplná uzávierka ciest na trase MMM sa začne od 8:00 do 8:30 na Námestí osloboditeľov. Od križovatky Štúrova/Moyzesova/Rastislavova po križovatku Palackého/Jantárová bude doprava od 7:00 do 8:00 obmedzená v smere do centra na ulicu Štúrovu, kde je vytvorený rozcvičovací priestor pre pretekárov a v tomto priestore bude zvýšený pohyb chodcov. Doprava je regulovaná značkami, ako aj hliadkami polície, dobrovoľných hasičov a organizátormi.Priestor štartu na Hlavnej ulici pri hoteli Hilton smer od plavárne na Štúrovu ulicu medzi Auparkom a Hiltonom bude uzatvorený od 7:15. Od 8:00 musia motoristi počítať s obmedzeniami a regulovaním cestnej premávky na celej trase MMM a napojení komunikácie na túto trasu. Obmedzenia v cestnej doprave budú končiť v čase 15:00 – 15:30, priebežne podľa dopravnej situácie.