Zmluva Tatara je pre New Jersey Devils nevýhodná a expert hovorí o omyle. Pokúsi sa ho klub vymeniť?

Tatarov kontrakt vyzerá ako omyl

Najmenšia úspešnosť streľby v kariére

29.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar v jeho prvej sezóne v klube New Jersey Devils zo zámorskej NHL nenaplnil očakávania odborníkov. Tridsaťjedenročný vicemajster sveta z roku 2012 nazbieral len 30 kanadských bodov (15+15) v 76 dueloch po tom, ako s tímom podpísal zmluvu na dva roky v hodnote 9 miliónov dolárov.Podľa Stephena Grounda z portálu The Hockey Writers budú zrejme "diabli" zvažovať jeho výmenu.Ground označil Tatarov súčasný kontrakt za najmenej výhodný zo všetkých hráčov New Jersey Devils."Nemajú veľa zlých kontraktov, ale ten Tatarov vyzerá ako omyl. Síce to klub nezruinuje, ale ako štvrtý najlepšie platený hráč v tíme bol až deviaty najproduktívnejší. Devils pred minulou sezónou zjavne verili, že budú bližšie k postupu do play-off než skutočne boli a Tatarova zmluva to čiastočne dokazuje. Aspoň ho však môžu vymeniť počas najbližšej uzávierky prestupov, ak vtedy už nebudú blízko k postupu do play-off," myslí si expert.Tatar mal v ročníku 2021/2022 úspešnosť streľby len na úrovni 11,4 percenta, najmenej v jeho doterajšej kariére v kanadsko-americkej profilige. Odohral v nej už 741 zápasov so ziskom 419 bodov (197+222), vrátane play-off. Počas 12 sezón pôsobil aj v tímoch Detroit Red Wings, Montreal Canadiens a Vegas Golden Knights.Slovensko reprezentoval na šiestich svetových šampionátoch aj na ZOH v Soči 2014. V roku 2016 bol členom Tímu Európy, ktorý sa dostal do finále Svetového pohára.