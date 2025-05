V Košiciach chcú zrevitalizovať Park na Vysokoškolskej ulici, v súčasnosti mesto hľadá dodávateľa stavebných prác – FOTO

Asfaltový chodník a osadenie lavičiek

Stavebné a sadové úpravy

31.5.2025 (SITA.sk) - Mesto Košice plánuje revitalizáciu Parku na Vysokoškolskej ulici, v súčasnosti hľadá dodávateľa stavebných prác. Ako samospráva informovala, práce na parku v MČ Sever, v dotyku s Komenského ulicou, by mali stáť čosi vyšeMesto doplnilo, že po podpise zmluvy bude mať víťazná spoločnosť na zrevitalizovanie parku osem mesiacov.„Park je v súčasnosti nevyužívaný s výnimkou vyšliapaných cestičiek, ktorými si obyvatelia skracujú trasy. Hlavným cieľom je zmeniť túto lokalitu po architektonicky-sadovníckej stránke a vytvoriť atraktívny a fungujúci verejný priestor s množstvom zelene," ozrejmilo mesto.Revitalizácia by mala zahŕňať výmenu súčasného asfaltového chodníka za dláždený, s výmerou necelých„Nové mlátové plochy budú mať celkovo 507 metrov štvorcových," uviedla samospráva. Spevnené plochy by mali byť bezbariérovo prepojené s okolím. V pláne je aj osadenie lavičiek, košov, ležadiel, stolov či informačných nosičov. Pribudnúť by mali aj vonkajšie osvetľovacie zariadenia.„Pred pár rokmi sme spolu s obyvateľmi tejto lokality úspešne bojovali proti tomu, aby naši predchodcovia vo vedení mesta zamenili pozemky v tomto parku s istou súkromnou firmou. Som rád, že sa nám ich podarilo zachovať a už onedlho sa budeme môcť pustiť do obnovy tohto parku. Chceme v ňom vytvoriť príjemné miesto na oddych pre Košičanov," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).Doplnil, že plánujú viacero stavebných a sadových úprav, skvalitnenie verejného osvetlenia a rozšírenie plochy verejnej zelene.„V rámci riešenia sadovníckych a terénnych úprav pribudnú po revitalizácii aj trávnaté plochy o výmere 2221 metrov štvorcových, ktoré doplnia záhony s trvalkami a krovinami na výmere 385 metrov štvorcových. Sadové úpravy sú prispôsobené architektonickému návrhu," priblížilo mesto.Vysvetlilo tiež, že väčšina súčasných drevín v parku je navrhnutá na výrub. Dôvodom je okrem zlého zdravotného stavu, aj ich inváznosť, prípadne budú vyrúbané z kompozičných dôvodov.„Navrhovaná výsadba vytvorí uzavretejšie časti, trvalky zvýšia druhovú rôznorodosť a záhony zjednotia celý priestor," dopĺňa samospráva s tým, že plánované sú aj vodozádržné opatrenia, vďaka ktorým by mala dažďová voda vsakovať do pôdy prostredníctvom novovytvorených priepustných povrchov.