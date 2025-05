V Mestských lesoch v Bratislave muž napadol dvoch bežcov, do tváre im nastriekal slzotvorný plyn – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.5.2025 (SITA.sk) - Polícia v piatok večer zadržala v Mestských lesoch v Bratislave 41-ročného Bratislavčana, čelí obvineniu pre prečin výtržníctva. Bez akéhokoľvek dôvodu sotil do chrbta dvoch bežcov a nastriekal im do tváre slzotvorný sprej. Jeho konanie si navyše vyžiadalo ošetrenie jednej osoby. Informovali o tom krajskí policajti na sociálnej sieti.Polícia prijala v piatok krátko pred 19:45 na linke 158 naliehavé oznámenie o napadnutí dvoch bežcov, na miesto udalosti urýchlene smerovali viaceré hliadky bratislavských policajtov.„Po príchode na miesto spozorovali už na ceste ležiaceho páchateľa, ktorého do príchodu hliadok zadržali samotní poškodení spolu s ďalším okoloidúcim svedkom udalosti,“ uviedla ďalej polícia.Zadržaniu však predchádzal spomínaný fyzický útok Bratislavčana. Policajti počas bezpečnostnej prehliadky zistili, že muž má pri sebe dva pracovné nože a niekoľko ďalších slzných sprejov. Následne ho eskortovali na príslušné obvodné oddelenie. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.