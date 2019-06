V Košiciach evidujú viac pacientov s cievnou mozgovou príhodou

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 12. júna (TASR) – Enormný nárast ošetrení pacientov s cievnou mozgovou príhodou zaznamenala v uplynulých mesiacoch Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Ako pre TASR uviedol lekár kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód Štefan Pataky, v prvom polroku sa počet pacientov priblížil k údajom za celý vlaňajšok. Za posledný mesiac odstraňovali krvnú zrazeninu mechanickou trombektómiou takmer každý deň.povedal s tým, že stúpajúca tendencia je dlhodobým javom.dodal s tým, že do istej miery môže byť výrazný nárast spôsobený aj presnejšou diagnostikou.Cievna mozgová príhoda môže byť spôsobená krvácaním alebo, naopak, nedokrvením. V tomto prípade ide väčšinou o upchatie cievy krvnou zrazeninou. Pacientovi je vtedy na základe CT vyšetrenia podané liečivo na jej rozpustenie. Ak to nestačí, je potrebné ju odstrániť mechanicky.spresnil Pataky s tým, že pod UNLP v tomto prípade patrí spádová oblasť približne pre 1,5 milióna ľudí, pričom čas, kedy dôjde k ošetreniu, je kľúčový.dodal.Podľa prednostky Neurologickej kliniky UNLP a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Zuzany Gdovinovej, posledné dva mesiace ju na rádiologickom pracovisku poskytujú 24 hodín denne, sedem dní v týždni.vysvetlila.UNLP ročne ošetrí v priemere 500 pacientov s cievnou mozgovou príhodou.dodala s tým, že ide o uvedenú látku na rozpustenie krvnej zrazeniny.spresnila Gdovinová.Podľa jej ďalších slov sa rozvojom medicíny predĺžil interval, v ktorom sa môže zákrok vykonať. Závisí to od rozsahu poškodenia mozgového tkaniva.uzavrela.