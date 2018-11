V Košiciach odovzdali do užívania polopodzemné kontajnerovisko

Na snímke polopodzemné kontajnery. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke polopodzemné kontajnery. Foto: TASR - Michal Svítok

Košice 21. novembra (TASR) – Prvé polopodzemné kontajnery v Košiciach využívajú obyvatelia mestskej časti (MsČ) Košice-Západ na Triede SNP 73. Štyri kontajnerové stanovištia, ktoré nahradí jedno, odovzdali v stredu do užívania. Pilotný projekt zrealizovala MsČ spolu so spoločnosťou Kosit, a.s., ktorá poskytuje mestu Košice služby odpadového hospodárstva.Polopodzemné kontajnerové stanovište pozostáva zo šiestich nádob. Z nich tri majú objem päť metrov kubických a sú určené na bežný komunálny odpad. Ďalšie tri majú objem tri metre kubické a slúžia na triedený zber papiera, skla a plastov."MsČ zabezpečila prípravu a financovanie spevnenej plochy. Výška tejto investície bola 9325,85 eura vrátane DPH. Technologickú časť vo výške približne 19.000 eur financovala spoločnosť Kosit," uviedol dosluhujúci starosta MsČ Košice-Západ Ján Jakubov.Ako jednu z výhod považuje aj to, že objem polopodzemných kontajnerov je oproti klasickým nádobám na odpad väčší. Cieľom je podľa neho tiež eliminovať zápach i takzvanú kontajnerovú turistiku, ktorou vyberači kontajnerov rušili nočný pokoj. Ako dodal, sú tiež lacnejšie ako podzemné kontajnery, ktoré majú zároveň menší vhadzovací otvor a preto niekedy odpad končil vedľa nich.Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Kosit Mariána Christenka je umiestnenie kontajnerov, ktorých časť je v zemi, náročné pre pripravenosť pozemkov. Dôvodom je aj majetkové vyrovnanie. "Je potrebné nájsť miesto, ktoré nie je ohraničené inžinierskymi sieťami, nie je v prítomnosti vedenie električkovej alebo trolejbusovej trate, a keďže vyprázdňovanie nádob trvá desiatky minút, musí to byť miesto, na ktorom nedôjde k zablokovaniu premávky," vysvetlil.K vyprázdňovaniu nádob zatiaľ pristupujú na základe predchádzajúcich skúseností. V rámci ďalšieho pilotného projektu do nich plánujú nainštalovať diaľkové monitorovanie naplnenosti prostredníctvom ultrazvukového snímača.V rámci vlastných zdrojov, ako aj mestskej časti, v júni 2017 spoločnosť realizovala výstavbu nadzemného uzamykateľného stanovišťa v MsČ Košice-Juh a to v Parčíku Jozefa Psotku. V novembri 2017 odovzdala do užívania podzemné kontajnerovisko na Oštepovej ulici. Stredajším odovzdaním polopodzemných kontajnerov doplnila skladbu pilotného projektu o ďalšie riešenie pre zber odpadov v Košiciach.