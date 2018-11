Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 21. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane vzrástol a dosiahol najvyššiu úroveň za štyri mesiace. Ale stále zostáva blízko 49-ročného minima, čo je známkou silného a zdravého trhu práce.Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 17. novembra po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 3000 na 224.000 z revidovaných 221.000 týždeň predtým. Ekonómovia, naopak, očakávali pokles nových žiadostí na 215.000.Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa v sledovanom období zvýšil o 2000 na 218.500.Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 10. novembra vzrástol o 7500 na 1,65 milióna.Súkromné firmy v USA vytvorili v októbri 250.000 nových pracovných miest. A miera nezamestnanosti sa drží blízko takmer 49-ročného minima 3,7 %. To znamená, že americký trh práce je blízko alebo už dosiahol plnú zamestnanosť.