V Košiciach otvorili šiesty zberný dvor, nachádza sa na Jarmočnej ulici – FOTO

1.4.2025 (SITA.sk) - V Košiciach otvorili šiesty zberný dvor, nachádza sa na Jarmočnej ulici v MČ Juh. Ako mesto uviedlo, dlhodobo patrí k mestám s najväčším počtom zberných dvorov na Slovensku. V spolupráci so spoločnosťou Kosit tak pokračuje v rozširovaní možností ekologického nakladania s odpadom.Dosiaľ fungovali zberné dvory v metropole východu na Magnezitárskej ulici, Popradskej ulici, Pri bitúnku, na Železiarenskej ulici a na ulici Napájadlá. Podľa samosprávy ich obyvateľstvo využíva v čoraz väčšej miere.Len za vlaňajšok priniesli obyvatelia do zberných dvorovodpadu. V medziročnom porovnaní ide o viac akonavýšenie.„V zmysle zákona musí každý producent odpadu odovzdať objemný a drobný stavebný odpad odovzdať do zberného dvora. Obyvateľom mesta tak pribudne ďalšie komfortné miesto na odovzdanie odpadov, ktoré nepatria do klasických čiernych zberných nádob pre zmesový komunálny odpad pri bytovkách či rodinných domoch," pripomenulo mesto.Doplnilo, že do nového zberného dvora budú môcť obyvatelia priniesť rôzne druhy odpadu, okrem iného objemný odpad, drobný stavebný odpad, biologický odpad zo záhrad, ako konáre, tráva a lístie, ale aj plasty, papier, sklo či jedlé oleje a tuky. Rovnako v ňom budú môcť odovzdať batérie, šatstvo a textil.Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý) mestu záleží na šetrení energiami, považuje za dôležité neustále vzdelávať obyvateľstvo v oblasti nakladania s odpadmi. Nový zberný dvor má prispieť k zodpovednému hospodáreniu s odpadmi a udržateľnej budúcnosti.Občania sa vďaka nemu budú môcť ľahko zbaviť odpadov, taktiež má, vzhľadom na jarné upratovanie, zvýšiť dostupnosť zberných miest a znížiť prípadnú dobu čakania, ak budú vyťažené.„Chceme neustále zlepšovať naše služby Košičanom a poskytovať obyvateľom moderné riešenia v oblasti zhodnocovania odpadu. Všetok odpad privezený do zberných dvorov je energeticky alebo materiálovo zhodnotený. Našim najvyšším cieľom je nakladať s odpadom z mesta ekologicky a hospodárne. Každý rok nám neustále narastá množstvo vytriedeného komunálneho odpadu. Za uplynulé tri roky sa zvýšila úroveň vytriedenia už na 34 percent, čo je nárast o jednu tretinu. Veríme, že aj tento nový zberný dvor prispeje k čistejšiemu a ekologickejšiemu mestu a prispeje aj k ďalšiemu zvýšeniu miery recyklácie,“ uviedol primátor a apeloval na obyvateľov, aby čo najviac triedili odpad.Avizoval tiež, že mesto má záujem zriadiť ďalšie zberné dvory, chcelo by ich financovať z eurofondov.„Novootvorený zberný dvor disponuje moderným technickým vybavením a efektívnym systémom triedenia odpadu. Návštevníci zberného dvora, rovnako ako pri ostatných košických zberných dvoroch, budú môcť odpad v rozsahu platných povolení odovzdať bez ďalších poplatkov. Prevádzkovanie zberných dvorov je zohľadnené v poplatku za komunálny odpad," pripomína mesto.V novom zbernom dvore môžu občania odovzdať odpad každý deň, s výnimkou nedele. Podrobnosti o prijímaných druhoch odpadu možno nájsť pri vstupe do zberného dvora, aj na stránke Kositu.„Spoločnosť KOSIT vyzýva občanov, aby využívali zberné dvory a prispievali tak k čistote v meste a udržateľnému hospodáreniu s odpadmi,“ apeloval generálny riaditeľ firmy Marián Christenko