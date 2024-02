V Košiciach sa pri príležitosti šiesteho výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny zišlo približne 3-tisíc ľudí (video)

6. výročie je smutnejšie

Zhromaždenie má viac protestujúci ráz, než v minulosti

21.2.2024 (SITA.sk) - V Košiciach na zhromaždení Za slušné Slovensko , pri príležitosti šiesteho výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej , sa zišlo približne 3-tisíc ľudí. Uviedol to vo vyjadrení pre médiá jeden z organizátorov Ján Gálik Zdôraznil, že účasť sa odhaduje pomerne ťažko, dodal ale, že mali pripravených tisíc odznakov, ktoré išli „ako teplé rožky". Uviedol, že predošlé ročníky spomienkového zhromaždenia mali väčšmi pietny charakter, s cieľom pripomenúť si Jána a Martinu.„Tento rok je taký smutnejší, trpkejší, práve pre to, že vláda, počas ktorej bol Ján Kuciak zavraždený, je späť pri moci. A to, čo táto vláda predvádza posledné týždne a mesiace, je katastrofálne. Naozaj ide veľký strach z toho, akým spôsobom budú túto krajinu spravovať. Myslím si, že im ide o všetko. Sú ochotní obetovať celú krajinu, spravodlivosť, sú ochotní obetovať slobodu a demokraciu, len pre pár ľudí, ktorých chcú ochrániť pred zákonom" vyjadril sa.Označil to za nebezpečnú situáciu, aká tu ešte nebola a považuje za potrebné postaviť sa k nej vážne a jasne vyjadriť nesúhlas s tým, akým smerom sa štát uberá. Práve z tohto dôvodu bolo podľa Gálika tohtoročné pietne zhromaždenie viac protestné, než v minulosti.„Netreba však očakávať, že protesty zmenia túto krajinu zo dňa na deň na Švajčiarsko. Je to dlhodobý, bolestivý proces," podotkol. Zdôraznil, že protesty Za slušné Slovensko boli výlučne občianskeho charakteru a nepodieľali sa na nich žiadni politickí predstavitelia. V aktivitách by podľa Gálika radi pokračovali, nevedel však spresniť termín, kedy by sa tak malo stať, vzhľadom na náročnosť organizácie.„Ak by sme toto všetko mali pripravené, kľudne tu budeme každý týždeň. V tejto chvíli je ale predbežné hovoriť o tom kedy, ale určite to bude pokračovať. Neviem ešte presne odkedy dokedy," uzavrel.Zhromaždenie v Košiciach sa začalo minútou ticha za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu. Následne Shoshana Chovan prečítala list od rodičov zavraždeného páru. Ako rečníci vystúpili básnik Tomáš Straka , študentka Scarlett Langová, ale i výkonná riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel a novinár Dušan Karolyi . Pred začiatkom prichádzajúci účastníci zhromaždenia zapaľovali sviečky pri pamätníku Kuciaka a Kušnírovej pri Vedeckej knižnici.